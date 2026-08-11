¿Qué tiendas abren este sábado 15 de agosto en Alicante?

La coincidencia del 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen en toda España, con la jornada del sábado, ha generado dudas entre los ciudadanos respecto a si ese día se podrá hacer la compra o los establecimientos permanecerán cerrados. Pues la respuesta a esa pregunta, en el caso de la provincia de Alicante, es que sí que se podrá comprar, debido a que diferentes supermercados abrirán sus puertas aunque, eso sí, con horarios reducidos en gran parte de los establecimientos.

Mercadona, sin ir más lejos, es una cadena que cierra por norma general en domingos y festivos, pero que también intenta evitar cerrar dos días seguidos para dar servicio a sus clientes. En este sentido, y al coincidir dos jornadas festivas (el sábado 15 y el domingo 16), los establecimientos de la compañía abrirán, como regla general, el sábado en horario reducido de 9 a 14 horas.

Supermercado de Mercadona. / TONY SEVILLA

Con todo, también habrá tiendas en las que, por su ubicación en zonas turísticas de alta afluencia de clientes, se mantendrá el horario de 9 a 22 horas. Este es el caso, en Alicante, del supermercado de la avenida de Las Naciones, así como el de la calle Síndic de Greuges en Altea. También estarán abiertos en este horario los tres establecimientos de Benidorm, los dos de Calp, los de la avenida Miguel Hernández y Saladar en Dénia, el de la avenida Germanor en El Campello, el de Poble Nou de Benitachell, el de Finestrat, el de Guardamar del Segura, el de l'Alfàs del Pi, el de la calle Cervantes en La Vila Joiosa, el de San Fulgencio, los tres de Santa Pola, los de Antonio Machado y Tritón en Torrevieja, y los dos de Xàbia.

Elche cierra

Los únicos supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados durante toda la jornada serán los de Elche, con motivo de las fiestas patronales.

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Otra cadena de supermercados que abrirá sus establecimientos el 15 de agosto será Consum, aunque también con horarios reducidos. En este caso, las tiendas de esta compañía permanecerán abiertas entre las nueve de la mañana y las dos y media de la tarde, salvo en el caso de Elche, donde los supermercados estarán cerrados todo el día por la celebración de las fiestas locales en honor a la Virgen de la Asunción.