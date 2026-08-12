El aeropuerto de Alicante-Elche rompe su propio techo con más de 75.000 pasajeros diarios en julio

Es como si cada día toda la población censada en una ciudad de tamaño grande de la provincia, como Alcoy o Benidorm, pasara por allí. El aeropuerto de Alicante-Elche rompió batió todos sus récords el pasado mes de julio al registrar 2.341.007 pasajeros, un 11,1 % más, lo que se traduce en un tráfico de más de 75.000 personas diarias, según los datos oficiales de Aena.

De esta forma, las instalaciones de El Altet se mantienen como el gran motor que alimenta el turismo internacional en la provincia, sin visos de que nada pueda amenazar el buen momento que atraviesa este sector en la provincia.

Con estas cifras, el acumulado de lo que llevamos de año se sitúa ya en 12,4 millones de pasajeros, un 9,6 % más, lo que mantiene a Alicante como el quinto aeropuerto español con mayor número de usuarios y el que más crece entre los grandes aeródromos nacionales. En este mismo periodo, Barajas solo mejora un 4,3 % sus cifras, Barcelona lo hace un 4,6 %; Palma de Mallorca, un 2,2 %; y Málaga, un 6,6 %.

Nacionalidades

Una evolución que tiene mucho que ver con la buena marcha del mercado británico, que aún representa alrededor de un tercio de todo el pasaje, pero también con el fuerte repunte de otras nacionalidades, como alemanes, polacos o belgas.

En total, los ciudadanos procedentes del Reino Unido sumaron 3.959.460 pasajeros, con un incremento del 6,1 %, una cifra muy positiva que vuelve a demostrar la fidelidad de este mercado con la Costa Blanca.

Así es la renovada sala VIP del Aeropuerto de Alicante: lujo antes del despegue / Rafa Arjones

Por su parte, en lo que va de año ya han aterrizado en El Altet 769.052 alemanes, un 12,9 % más que en el mismo periodo de 2025. En tercer lugar, se mantienen los holandeses, con 752.156 pasajeros, un 6,5 % más; aunque quizá la cifra más positiva es la que presentan los polacos, que se han convertido ya en los cuartos clientes en importancia en el aeropuerto alicantino, al sumar 724.090 viajeros, tras un incremento superior al 24 %.

También es significativa la evolución de los belgas, que aumentan un 18,8 %, hasta los 678.464 viajeros.

Por su parte los pasajeros nacionales se recuperan ligeramente, y alcanzan los 1.463.068 hasta julio, lo que representa un 1,3 % más que en el mismo periodo de 2025.

Compañías

Estas cifras de viajeros son el fruto de los 78.259 vuelos operados en estos siete meses, un 9,9 % más. Como ya es habitual desde hace años, Ryanair se mantiene como la principal aerolínea en El Altet, al sumar 5,2 millones de pasajeros, lo que significa que, mientras reduce su presencia en otros aeropuertos del país, en Alicante la aumenta un 11,2 %.

Así, la aerolínea irlandesa es la responsable de cuatro de cada diez usuarios del recinto, de acuerdo con este balance.

En segunda posición estaría Vueling, que suma ya 1.226.223 clientes, también con un importante incremento del 10,6 %. La tercera de la lista es la británica EasyJet, con 1.203.765 viajeros y un ligero descenso del 3,9 %; seguida por Jet 2, que suma 798.110, una mejora del 9,6 %.

No obstante, sin duda la protagonista de este año en El Altet es Wizz Air: la compañía de bajo coste húngara roza los 670.000 pasajeros entre enero y julio -superando a Transavia y otros operadores más consolidados- tras anotar un crecimiento del 70 %.

Aviones de Ryanair en el aeropuerto de Alicante. / Rafa Arjones

Estas cifras ponen de relieve la importancia del aeropuerto para la economía de la Costa Blanca y también la necesidad de mejorar su capacidad. En este sentido, a finales del año pasado Aena ya anunció la inversión de 1.154 millones de euros en diversas áreas del recinto -como la ampliación de la propia terminal de pasajeros- para permitir que las instalaciones puedan absorber el incremento de usuarios que se prevé en los próximos años.

De momento, eso sí, la empresa pública no contempla la construcción de una segunda pista, como solicitan los empresarios alicantinos y el Consell, al considerar que aún no es necesaria, ya que los trabajos previstos en el nuevo plan director incrementarán por sí solos en varios millones el volumen de usuarios que puede acoger el recinto.