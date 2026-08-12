El Consell licita por 260.000 euros las carpas para The Ocean Race en Alicante

La Generalitat Valenciana, a través de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), continúa reforzando la infraestructura logística para la próxima edición de la Vuelta al Mundo a Vela, The Ocean Race Alicante 2027. En esta ocasión, la empresa pública ha lanzado la licitación, por 260.063 euros, para el suministro, alquiler, montaje y mantenimiento de las carpas y elementos auxiliares que conformarán el corazón del Ocean Live Park, un complejo de 55.000 metros cuadrados que incluirá pabellones de ocio, comunicación, catering y exposiciones, entre otros servicios.

Este contrato supone un paso estratégico para dotar al evento de la mayor relevancia internacional y funcionalidad técnica. Dada la complejidad técnica que requiere la implantación de un recinto de estas características y la necesidad de contar con asistencia técnica especializada "in situ" para resolver cualquier incidencia de forma inmediata durante los diez días de apertura, la SPTD apuesta por la contratación de una empresa profesional externa capaz de garantizar la seguridad y operatividad constante de todas las instalaciones.

Presentación de The Ocean Race en Fitur. / PILAR CORTES

El despliegue previsto por la SPTD contempla la instalación de diversas estructuras distribuidas en módulos especializados para cubrir todas las necesidades organizativas del evento. Entre las instalaciones más destacadas se encuentran el pabellón de Ocio Digital, una carpa de 600 metros cuadrados dedicada a las nuevas tecnologías y el entretenimiento. También el Media Centre, un espacio de 375 metros cuadrados diseñado exclusivamente para el trabajo de los periodistas acreditados, dotado de mobiliario específico, áreas de descanso y salas de reuniones. La zona de catering y voluntarios, por su parte, será una estructura de 375 metros cuadrados con capacidad para albergar a 250 personas sentadas, mientras que los espacios de activación y patrocinadores serán áreas destinadas a la exposición y actividades de las marcas que apoyan el evento, incluyendo carpas tipo jaima para usos auxiliares.

Todas las carpas deberán cumplir con estrictos estándares de calidad, incluyendo climatización, iluminación técnica, accesibilidad mediante rampas y medidas de seguridad contra incendios.

El procedimiento de adjudicación se tramita mediante procedimiento abierto y está sujeto a regulación armonizada, asegurando la transparencia y la libre concurrencia de empresas especializadas. El presupuesto total, incluyendo el 21% de IVA, se ha fijado en 260.063,93 euros.

Exposición sobre The Ocean Race. / HECTOR FUENTES

Las empresas interesadas podrán registrar sus propuestas electrónicas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 10 de septiembre de 2026.

Según la planificación técnica, el hito crítico se sitúa en el 5 de enero, fecha en la que todas las estructuras deben estar instaladas y funcionando para la revisión previa a la apertura del Ocean Live Park, que recibirá al público del 8 al 17 de enero de 2027. El servicio contratado incluye también el mantenimiento preventivo durante la competición y el desmontaje final de las estructuras.

La SPTD ha diseñado un sistema de valoración que otorga un peso del 70 % a criterios automáticos (donde el precio supone 60 puntos y la mejora en la asistencia técnica 10 puntos) y un 30 % a criterios sujetos a juicio de valor.

Calidad técnica

En este último apartado, se evaluará la calidad técnica de las estructuras, su diseño moderno y, muy especialmente, el compromiso con la sostenibilidad. La licitación premiará el uso de materiales reutilizables o reciclables y la implementación de protocolos eficientes para la gestión de residuos generados durante el montaje y desmontaje.

Noticias relacionadas

Con este nuevo paso, la Generalitat reafirma su apuesta por consolidar a Alicante como el puerto de salida de referencia mundial de The Ocean Race. El Ocean Live Park, con más de 55.000 metros cuadrados, volverá a ser el epicentro de una programación que combina deporte de élite con actividades de ocio para todos los públicos, asegurando que todos los medios técnicos estén plenamente operativos para la gran salida transoceánica prevista para el 17 de enero de 2027.