Tecnología alicantina para mantener transparentes las aguas de Formentera

La tecnología alicantina ayudará a que las aguas del puerto de Formentera hagan honor a la fama de paraíso ecológico de la isla pitiusa y luzcan aún más cristalinas. La nueva concesionaria de la marina deportiva de La Savina, Por Med Formentera SL, incorporará, entre las medidas previstas para modernizar las instalaciones y hacerlas más ecológicas, uno de los filtros a base de algas desarrollados por Mediterranean Algae.

Una solución que la firma que dirige Yago Sierras ya ha probado con éxito en los puertos de Alicante y Gandia, y que comercializa bajo el nombre de Bioremed Algae. Este sistema toma agua del puerto y la procesa en un tanque donde algas seleccionadas se encargan de eliminar el exceso de nutrientes y otros elementos tóxicos, como metales pesados, antes de devolverla al mar.

Posteriormente, estas algas, a medida que crecen, son utilizadas para otros usos, como la obtención de extractos para cosmética o para alimentación animal, de forma que se cierra el círculo.

El filtro instalado en el puerto de Alicante. / INFORMACIÓN

Según explica el propio Sierras, se trata de una solución "escalable" que puede adaptarse a las necesidades de cada puerto o instalación donde se utilice. En formato contenedor, como el que se utilizó en el piloto de Alicante, puede regenerar hasta 60.000 litros por hora.

Efectividad

De acuerdo con los datos de la compañía, este filtro natural es capaz de absorber hasta el 65 % del exceso de nutrientes que suelen presentar las aguas en las zonas portuarias, lo que denominan tasa de biorremediación. Además, en el tiempo que lleva en funcionamiento en Alicante, también han logrado captar hasta ocho metales pesados diferentes.

Los análisis realizados corroboran, además, que no sólo se reduce la contaminación del agua tratada, sino que también mejora la biodiversidad.

Para cada instalación, el equipo de Mediterranean Algae se encarga de estudiar las algas autóctonas de la zona y determinar cuáles se adaptan mejor a esta función de filtrar el agua. Luego las reproducen en sus laboratorios y las llevan al contenedor donde se realiza el proceso.

Además de Alicante, Gandía e Ibiza, la firma también tiene otro proyecto firmado en Menorca. En este sentido, las perspectivas de negocio de la compañía son cada vez mejores, ya que las administraciones cada vez valoran más la sostenibilidad ambiental en los concursos para las concesiones, lo que les está abriendo muchas puertas.

La firma vende su tecnología como un servicio. Es decir, que el modelo de negocio se basa en cobrar una tarifa por cada metro cúbico que se regenera.

Una de las estaciones de vigilancia de la calidad del agua de la firma. / INFORMACIÓN

Estación de vigilancia

Junto con los filtros de Bioremed Algae, la compañía también tiene grandes esperanzas depositadas en Posinode, las estaciones de monitorización de calidad de las aguas que también comercializan, que ya han contratado una treintena de puertos, según explica Sierras.

El sistema se encarga de tomar muestras periódicas cada pocos minutos, que se analizan automáticamente. El objetivo es disponer de información para anticiparse a posibles problemas en la calidad de las aguas y poder ponerle remedio antes de que sea demasiado tarde y haya que tomar medidas, como el cierre al baño de determinadas zonas. "En las ciudades ya vemos en muchos semáforos estaciones que miden la calidad del aire, es normal que en los municipios costeros se disponga también de datos de la calidad de las aguas", asegura el emprendedor.