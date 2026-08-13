Fin a la 'barra libre' de la ley de Segunda Oportunidad para perdonar las deudas

Ha sido una auténtica avalancha. Desde que en septiembre de 2022 se reformara la ley para facilitar a los particulares los denominados concursos de acreedores exprés, más de 8.400 alicantinos han recurrido a este mecanismo para librarse definitivamente de sus deudas y poder empezar de cero.

Desde pequeños consumidores ahogados por las cuotas de la tarjeta de crédito, hasta empresarios que avalaron millones de euros de su fallido negocio con su patrimonio personal, la también denominada Ley de Segunda Oportunidad ha sido un respiro para la mayoría de ellos, pero también ha propiciado algunas situaciones de abuso por la facilidad con la que se lograba la exoneración. Una situación que muchos despachos profesionales ya intuían que no podía durar para siempre.

Y así ha ocurrido. En los últimos meses numerosos tribunales de todo el país han empezado a endurecer los criterios para tramitar estos concursos, con el fin de disuadir a quienes pretendían aprovecharse de la falta de concreción de la normativa. Por ejemplo, comprando a crédito televisiones y otros aparatos electrónicos cuando ya sabían que iban a solicitar este procedimiento. Es decir, cuando ya sabían que no iban a pagarlos.

Formulario

En el caso de los tres tribunales de lo mercantil de Alicante, este endurecimiento se ha concretado desde antes del verano en un extenso formulario que los deudores o sus abogados deben rellenar para iniciar los trámites, y que incluye también la aportación de "mucha más documentación de la que se exigía hasta ahora", según explica Adrián Roca, del despacho Olima Legal.

El edificio que alberga los tribunales de lo mercantil en Alicante. / PILAR CORTÉS

Entre otras cosas, los extractos de los últimos doce meses de todas las cuentas de las que sea titular el solicitante, tasaciones de todos los bienes y también la acreditación de todas las deudas que se quieran exonerar. "En definitiva, va a obligar a que los abogados se lo curren más", señala Roca, que no ve del todo mal la decisión, aunque considera que también puede acabar perjudicando a una parte de los posibles beneficiarios.

Lo que se persigue es, por un lado, cerciorarse de que realmente el solicitante no puede hacer frente a sus deudas -por ejemplo, con un plan de pagos-, pero también asegurarse de que se trata de deudas adquiridas de buena fe y con un criterio responsable.

Supremo

La decisión de los juzgados alicantinos se produce después de que el Tribunal Supremo emitiera varias sentencias el pasado mes de febrero, que sentaron doctrina en varios sentidos. En algunos casos, para beneficiar a las personas endeudadas, por ejemplo, al determinar que el límite de 10.000 euros de exoneración de las deudas con las administraciones públicas -como la Agencia Tributaria o Suma- solo afecta al principal, mientras que los intereses y recargos sí se pueden exonerar por completo.

Pero, en otros, para endurecer y acotar el alcance del procedimiento. Como señala el presidente de la Sección de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de Alicante, Luis Fernando Alonso Saura, hasta el pronunciamiento del Alto Tribunal, cuando un juzgado aplicaba la Ley de Segunda Oportunidad eliminaba todas las deudas que tuviera esa persona hasta la fecha. A partir de ahora, sólo se perdonarán las deudas que se hayan acreditado al presentar la solicitud.

Esto va a permitir a los jueces "valorar mucho mejor quién realmente merece ese perdón de las deudas y quién no", añade Alonso Saura. Entre otras cosas, porque una de las condiciones que pone la ley es que el endeudamiento se haya producido "de buena fe".

"Ya no va a ser todo tan automático como hasta ahora", apunta Adrián Roca, sobre el nuevo escenario que se abre y que, a su juicio, también hará que los procedimientos se demoren durante más tiempo. Si no durante el trámite judicial en sí mismo, al menos a la hora de prepararlos.

Menos perdones

Ambos profesionales prevén, así, que también haya más casos en los que el juez finalmente se decante por rechazar el perdón de las deudas o, incluso, que se produzcan exoneraciones parciales, según Roca. Es decir, que un juez pueda determinar que hay una parte de la deuda que no responde a los criterios necesarios de responsabilidad para ser perdonada.

"Yo creo que va a aumentar la litigiosidad", defiende el representante de Olima Legal que, no obstante, también se muestra convencido de que, aquellos ciudadanos que cumplan los requisitos, seguirán beneficiándose de esta segunda oportunidad.

La ley de Segunda Oportunidad facilita a los particulares liberarse de sus deudas.. / INFORMACIÓN

El caso de los tribunales alicantinos, no es único. Según apunta Roca, tras las sentencias del Supremo, los juzgados de toda España están adoptando medidas para poner coto a los excesos que propició la ley. Así, cita el caso de Zaragoza, donde se exigen los ingresos de toda la unidad familiar o el de Madrid, donde la demanda de documentación también se ha incrementado.

Para ver los efectos de estas medidas, habrá que esperar a que en los próximos meses se publiquen los datos sobre los nuevos concursos presentados. Las últimas cifras corresponden al primer trimestre del año, antes de estos cambios, cuando en Alicante se registraron 882 concursos de personas físicas. Es decir, una media de 15 diarios, si no se tienen en cuenta fines de semana ni festivos. Sin duda, una cifra más que elevada y que indica la popularidad que ha alcanzado este mecanismo.