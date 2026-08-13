Comprar vivienda en la Comunitat Valenciana permite rebajas de hasta 20.000 euros sobre el precio anunciado

En un mercado inmobiliario marcado por el fuerte aumento de los precios en los últimos años, los compradores de vivienda en la Comunitat Valenciana todavía disponen de margen para negociar rebajas significativas sobre los importes anunciados en los portales inmobiliarios. Según un análisis realizado por Euroval a partir de operaciones recientes en nueve municipios valencianos, el descuento puede alcanzar los 20.400 euros en algunas localidades.

Factor medio de negociación en cuidades de la Comunitat Valenciana

El estudio compara los precios de oferta publicados con los valores obtenidos en las tasaciones realizadas una vez cerrada la operación.

El resultado muestra diferencias relevantes entre municipios y confirma que el precio anunciado no siempre coincide con el precio final pagado por el comprador.

La ciudad donde existe una mayor capacidad de negociación es Torrent, con un factor medio de descuento del 10,76%. Esto supone una rebaja de 20.436 euros sobre un precio mediano de vivienda de 190.000 euros. Le siguen Elche, con un descuento del 8,45% (14.246 euros), y Alicante, donde el margen alcanza el 7,93% (13.872 euros).

Estimación para vivienda plurifamiliar / INFORMACIÓN

También presentan niveles elevados de negociación Gandía, con un 7,6% de descuento medio, y Torrevieja, con un 7,17%. En ambos casos, las rebajas superan los 11.000 euros.

En el extremo contrario se sitúan Castellón de la Plana, donde apenas se registra un descuento medio del 1,37%, equivalente a unos 2.061 euros, y la ciudad de València, cuyo margen de negociación se limita al 3,19%, con una rebaja aproximada de 8.761 euros. Entre ambos extremos se encuentran Paterna, con un 4,82%, y Benidorm, con un 6,03%.

Precisamente Benidorm constituye uno de los casos más llamativos del análisis. Aunque su factor de descuento es inferior al de otras ciudades, el elevado precio de la vivienda en el municipio hace que la rebaja media alcance los 15.386 euros, una de las más altas de toda la muestra.

Las viviendas pequeñas son las que más se negocian

El análisis detecta además diferencias según las características de los inmuebles. Las viviendas de hasta 86 metros cuadrados presentan un factor medio de negociación del 8,7%, frente al 3,25% registrado en las viviendas de mayor tamaño.

También influye el precio por metro cuadrado. Las viviendas con valores superiores a 2.500 euros por metro cuadrado muestran mayores posibilidades de descuento, con un factor medio del 6,15%, frente al 5,1% de aquellas situadas por debajo de dicho umbral.

Según los expertos, esta situación refleja que una parte de la oferta inmobiliaria está llegando al mercado con precios inicialmente elevados respecto a la capacidad real de compra de la demanda, especialmente en determinadas zonas donde los incrementos de valor han sido muy intensos durante los últimos años.

Mercados tensionados, comportamientos distintos

Los datos ponen de manifiesto que el comportamiento del mercado inmobiliario no es homogéneo ni siquiera entre municipios cercanos. El caso de Torrent es especialmente significativo. Su proximidad a València ha convertido al municipio en una alternativa para compradores expulsados por los elevados precios de la capital, generando un aumento de los valores que ahora parece encontrar mayores resistencias por parte de la demanda.

Factor mediano superficie precio unitario / INFORMACIÓN

Para Euroval, la existencia de diferencias tan acusadas entre localidades confirma que los mercados de vivienda evolucionan de forma muy distinta según la zona y que las medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, desde la promoción de suelo hasta la construcción de vivienda pública, deben adaptarse a las características concretas de cada mercado local.

En definitiva, aunque la presión sobre los precios continúa siendo elevada en buena parte de la Comunitat Valenciana, el estudio revela que todavía existen importantes márgenes de negociación para los compradores, especialmente en determinados municipios y en el segmento de vivienda de menor tamaño y mayor precio relativo.

Municipio

Factor descuento (%)

Precio total mediano (€)

Descuento (€)

Torrent

10,76

190.000 €

20.436 €

Elche

8,45

168.500 €

14.246 €

Alicante

7,93

175.000 €

13.872 €

Gandía

7,60

170.000 €

12.917 €

Torrevieja

7,17

154.000 €

11.044 €

Benidorm

6,03

255.000 €

15.386 €

Paterna

4,82

219.000 €

10.557 €

València

3,19

275.000 €

8.761 €

Castellón de la Plana

1,37

149.950 €

2.061 €