El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, salda su deuda con Hacienda

El empresario Pascual Pérez ya no es uno de los mayores deudores de la Agencia Tributaria. El expresidente del CD Eldense y fundador de Finetwork, que se encuentra inmerso en una dura batalla judicial con Vodafone por el control de la operadora, ha abonado a Hacienda los 718.968 euros con los que aparecía en la última lista de morosos publicada por el organismo público, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

Un pago con el que Pérez quiere evitar que se repita el señalamiento público que supuso su inclusión en este documento, aunque esto no significa que esté de acuerdo con la cantidad que le reclama el fisco, con el que, de hecho, sigue negociando, según explican fuentes cercanas al empresario.

El origen de la disputa estaría en una serie de gastos que Pascual Pérez consideraría deducibles -relacionados con la sociedad patrimonial del empresario, El Flautista-, pero que Hacienda no acepta como tales y, por tanto, le imputa como renta. El resultado es que le reclama esos 768.968 euros por IRPF.

Llegó tarde

La sorpresa saltó el pasado 30 de junio cuando la Agencia Tributaria publicó la lista anual que realiza con los contribuyentes que tienen deudas superiores a los 600.000 euros y el nombre del fundador de Finetwork aparecía entre ellos. Uno de los pocos particulares de la provincia que ha tenido este dudoso honor, junto con el ilicitano Ramón Salvador o el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que también apareció en el documento hace nos años.

La cuestión es que en la lista se refieren los deudores a fecha de 31 de diciembre del año anterior y, aunque se pague posteriormente antes de la publicación, el nombre sigue apareciendo en el documento cuando éste se hace público.

Tienda de Finetwork en el municipio de San Juan. / A. J.

Es lo que le ocurrió a Pascual Pérez, que transfirió el dinero a principios de enero, según ha podido comprobar este diario, pero ya no pudo librarse del escarnio que supone formar parte de la lista. Una situación que no gustó en absoluto al empresario, según confirman fuentes cercanas al mismo, que nunca ha querido prodigarse en público.

Cruce de querellas

Además, la publicación de la lista de morosos se produjo en medio de la dura batalla judicial que los fundadores de Finetwork, con Pérez a la cabeza, mantienen con Vodafone por el control de la operadora, y que se ha saldado, por el momento, con el cruce de querellas entre ambas partes.

En concreto, el equipo fundador de la compañía presentó una primera querella contra las sociedades Vodafone España y Vodafone Ono y contra el CEO de estas, José Miguel García Fernández, en los juzgados de Elda por presunta administración desleal y otros cuatro delitos; a la que siguió, posteriormente, otra presentada de forma personal por Pascual Pérez en Alicante, también contra García Fernández. Ambas han sido admitidas a trámite.

Por su parte, Vodafone contraatacó con otra querella contra el anterior consejo de Finetwork, que sigue pendiente de admisión.

El origen

El origen del conflicto está en los impagos que Finetwork realizó a Vodafone por el uso de sus redes, ya que la firma eldense es lo que se conoce como un Operador Móvil Virtual (OMV). Es decir, que ofrece sus servicios alquilando la infraestructura de otras compañías.

Fruto de estos impagos, Vodafone presentó en el juzgado un plan de reestructuración de la deuda que le dio el control de Finetwork. Un control que llegó a ejercer durante unos meses, desde noviembre de 2025. Sin embargo, en abril de este año la Audiencia Provincial de Alicante anuló este plan de reestructuración ya que, al no contar con la aprobación de los propietarios originales, debió haberse tramitado con un procedimiento distinto al que se hizo.

Sede de Finetwork en Elda. / TAT Photo

Esto provocó que a finales de junio los fundadores de Finetwork recuperaran el control de la firma de nuevo. Sin embargo, la situación está lejos de solucionarse. Por una parte, porque Vodafone ha vuelto a la carga y ya ha presentado en el juzgado un nuevo plan de reestructuración, que podría devolverle el control de su competidor.

Y, por otro, porque el pasado mes de noviembre el propio Pascual Pérez firmó un contrato por el que le vendió la marca "Finetwork" a Vodafone a cambio de 15 millones de euros. Una venta que, sobre el papel, impedirá que Wewi Mobile -la razón social de la compañía- pueda seguir utilizándola a partir de octubre.

En su querella, Pérez denuncia que esta venta "no fue el resultado de una negociación libre", por lo que también reclama que se suspenda, como medida cautelar, el posterior contrato de cesión de licencias que firmó Vodafone. A la espera de lo que resuelva el juez, la multinacional ya ha empezado a comercializar en el mercado servicios de telefonía con esta marca, de forma que los consumidores pueden encontrar en estos momentos dos empresas que se denominan Finetwork, aunque de distinta propiedad.