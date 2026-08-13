Resultados
La subida de precios y el aumento de ventas llevan la facturación de aceitunas La Española hasta los 93 millones
La compañía alcoyana logra un beneficio de más de dos millones de euros
La facturación de Aceitunas La Española, una de las firmas más emblemáticas del sector, sigue al alza y ya supera los 93 millones de euros, según consta en las últimas cuentas que la compañía alcoyana ha depositado en el Registro Mercantil.
La firma de la familia Alberola logró crecer un 11,2 % el pasado ejercicio, una cifra más que notable en la que influyó tanto la decisión de la compañía de repercutir en sus precios el aumento que experimentaron las materias primas; como la mejora del volumen de ventas, según explican sus responsables en el informe de gestión.
De esta forma, la firma consiguió contener el impacto que el aumento de costes tuvo en sus cuentas, aunque no salió indemne. Así, el beneficio neto después de impuestos se quedó en dos millones de euros, tras reducirse un 23,4 % con respecto al ejercicio anterior.
Esto se traduce en un resultado positivo en el ejercicio del 2,2% sobre las ventas, con un ebitda (resultado de explotación antes de amortizaciones) del 3,9 % sobre ventas.
Igualmente, las previsiones de la dirección para el ejercicio 2026 "son positivas, en el marco de continuar aumentando las ventas y el margen de explotación, así como la existencia de proyectos para la optimización de procesos y reducción de costes", según dicho informe.
Mercadona
El documento también reconoce que la compañía sigue teniendo una elevada dependencia del que es su principal cliente -Mercadona- pese a sus esfuerzos por diversificar su cartera de productos para abrirse nuevos huecos. Así, por ejemplo, el año pasado lanzó un guacamole a base de aceitunas, además impulsar nuevos sabores de aceitunas rellenas.
Entre las asignaturas pendientes de la compañía alcoyana también sigue estando la internacionalización, ya que apenas el 4,8 % de sus ventas se destinan a otros países. De decir, de los 93,2 millones de facturación, sólo tres millones se van a otros mercados europeos dentro de la UE y 1,3 millones a terceros países
Por su parte, la compañía realiza el 50% de las compras de materias primas en Andalucía -donde también tiene otro centro de producción-, el 37% se adquiere en la zona de Levante, en el resto de España el 9%. Las compras al exterior suponen un 4% del total.
En cuanto a la plantilla, la firma alcoyana sumaba 157 personas contratadas de media a lo largo del año, dos más que en el ejercicio anterior.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
- Un juzgado de Alicante admite a trámite una segunda querella contra el CEO de Vodafone
- Cuatro marcas de calzado de Elche copan el ranking de principales fabricantes españoles
- Agricultura subvenciona a siete municipios de Alicante para arreglar caminos y deja fuera a 32 por falta de presupuesto
- El aeropuerto de Alicante-Elche rompe su propio techo con más de 75.000 pasajeros diarios en julio
- El Ayuntamiento de Alicante obliga a Digital Corner a derribar la planta ilegal de la Cámara de Comercio
- La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis
- Un libro para no perder la memoria del helado artesano alicantino