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La subida de precios y el aumento de ventas llevan la facturación de aceitunas La Española hasta los 93 millones

La compañía alcoyana logra un beneficio de más de dos millones de euros

La fábrica de aceitunas La Española en Alcoy.

La fábrica de aceitunas La Española en Alcoy. / NANDO JS

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David Navarro

David Navarro

La facturación de Aceitunas La Española, una de las firmas más emblemáticas del sector, sigue al alza y ya supera los 93 millones de euros, según consta en las últimas cuentas que la compañía alcoyana ha depositado en el Registro Mercantil.

La firma de la familia Alberola logró crecer un 11,2 % el pasado ejercicio, una cifra más que notable en la que influyó tanto la decisión de la compañía de repercutir en sus precios el aumento que experimentaron las materias primas; como la mejora del volumen de ventas, según explican sus responsables en el informe de gestión.

De esta forma, la firma consiguió contener el impacto que el aumento de costes tuvo en sus cuentas, aunque no salió indemne. Así, el beneficio neto después de impuestos se quedó en dos millones de euros, tras reducirse un 23,4 % con respecto al ejercicio anterior.

Esto se traduce en un resultado positivo en el ejercicio del 2,2% sobre las ventas, con un ebitda (resultado de explotación antes de amortizaciones) del 3,9 % sobre ventas.

Igualmente, las previsiones de la dirección para el ejercicio 2026 "son positivas, en el marco de continuar aumentando las ventas y el margen de explotación, así como la existencia de proyectos para la optimización de procesos y reducción de costes", según dicho informe.

Mercadona

El documento también reconoce que la compañía sigue teniendo una elevada dependencia del que es su principal cliente -Mercadona- pese a sus esfuerzos por diversificar su cartera de productos para abrirse nuevos huecos. Así, por ejemplo, el año pasado lanzó un guacamole a base de aceitunas, además impulsar nuevos sabores de aceitunas rellenas.

Entre las asignaturas pendientes de la compañía alcoyana también sigue estando la internacionalización, ya que apenas el 4,8 % de sus ventas se destinan a otros países. De decir, de los 93,2 millones de facturación, sólo tres millones se van a otros mercados europeos dentro de la UE y 1,3 millones a terceros países

Por su parte, la compañía realiza el 50% de las compras de materias primas en Andalucía -donde también tiene otro centro de producción-, el 37% se adquiere en la zona de Levante, en el resto de España el 9%. Las compras al exterior suponen un 4% del total.

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En cuanto a la plantilla, la firma alcoyana sumaba 157 personas contratadas de media a lo largo del año, dos más que en el ejercicio anterior.

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