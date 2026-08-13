Tres de cada cuatro coches que se venden en Alicante ya son ecológicos

Prácticamente tres de cada cuatro vehículos nuevos que se venden en la provincia de Alicante ya pertenecen a la categoría de los que se podrían denominar ecológicos. Así lo ponen en evidencia las estadísticas correspondientes a los primeros siete meses del año, que reflejan una cuota de mercado del 64 % o, lo que es lo mismo, 26.968 matriculaciones entre los híbridos, los híbridos enchufables, los eléctricos y los que funcionan con gas. Todo en un contexto, además, en el que el incremento con relación al mismo periodo del año pasado ha sido del 36 %. La subida del precio de los combustibles es uno de los factores que está contribuyendo al despegue de este tipo de vehículos.

La recuperación de las ventas de vehículos nuevos en general, después del desplome registrado como consecuencia de la crisis del coronavirus, es ya todo un hecho. En aquel momento, de la noche a la mañana, se interrumpieron las cadenas de suministro, propiciando que componentes imprescindibles para la fabricación de vehículos, como son los chips, dejaran de llegar a los centros de producción, lo que frenó en seco la fabricación y, con ello, las ventas.

Zona de recarga de vehículos eléctricos en Alcoy. / Juani Ruz

El lento y paulatino regreso a la normalidad propició que las matriculaciones fueran creciendo, aunque a un ritmo menor de lo esperado, también por la irrupción de los coches electrificados, lo cual ha estado generando confusión entre los compradores, al dudar sobre si optar por los de combustión o por otros de características ecológicas, más caros además.

Con todo, este periodo de incertidumbre parece haber llegado a su fin, hasta tal punto que la recuperación de las ventas en el sector ya es todo un hecho, como así lo demuestra el aumento del 20 % registrado en lo que va de año, lo que ha elevado la cifra hasta las 42.307 matriculaciones en la provincia de Alicante.

Y lo más llamativo de esta recuperación es que está viniendo de la mano de los denominados coches ecológicos, que con 26.968 unidades, ya representan una cuota de mercado del 64 %. Un porcentaje enorme en comparación con el 35 % de los de gasolina y el apenas 2 %, casi residual, de los diesel.

Uno de los factores que está propiciando este acelerón en la venta de los coches ecológicos es el aumento del precio de los combustibles, principalmente del gasóleo, que en la actualidad es un 15,7 % más caro que hace un año, con 1,8 euros el litro, mientras que el de la gasolina está en 1,7 euros tras una subida del 7,3 %.

Rebaja fiscal

De hecho, el encarecimiento del gasóleo, que ha tirado hacia arriba de la inflación, obligará al Gobierno a activar la cláusula de salvaguarda del escudo anticrisis y elevar la rebaja fiscal de este carburante hasta los 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos. No sucederá lo mismo con la gasolina, al mantenerse su subida por debajo del límite del 15 %.

Interior de un vehículo eléctrico. / AXEL ALVAREZ

Félix García, director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), destaca que las estadísticas "confirman la buena evolución del mercado, acercándose progresivamente a los niveles registrados antes de la pandemia. Los ciudadanos muestra una mayor confianza a la hora de renovar su vehículo y, cada vez con más frecuencia, optan por modelos electrificados o híbridos convencionales". Una tendencia que, añade, podrá verse reforzada con la puesta en marcha del Plan Auto+, que considera un incentivo clave para seguir impulsando la renovación del parque y acelerar la electrificación.

En la misma línea se expresa Raúl Morales, director de comunicación de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción (Faconauto), quien indica que "en el acumulado del año vemos unas cifras sólidas vinculadas, sobre todo, a que se mantiene la confianza del consumidor, al incremento de las ventas de vehículos electrificados y a una batería de lanzamientos de nuevos modelos que ha intensificado la competencia entre marcas, lo cual ha beneficiado al consumidor final".