El turismo eleva hasta un 44 % las microdonaciones en Alicante

El verano eleva hasta un 44 % las microdonaciones a entidades solidarias en la provincia de Alicante. El creciente número de turistas guarda una relación directa con este incremento que cada año va a más, y que en esta temporada estival se espera que se supere por el altruismo de los ciudadanos ante catástrofes naturales como los incendios forestales.

Worldcoo, plataforma especializada en microdonaciones, ha analizado la evolución de las donaciones en las regiones costeras españolas en los meses de julio y agosto de los dos últimos años y confirma una tendencia clara, como es que el verano incrementa la solidaridad en Alicante un 44 %, hasta alcanzar las 2.846 microdonaciones.

Asturias lidera el ranking de las regiones con mayor incremento de solidaridad en verano, con un crecimiento del 872 % en donaciones, hasta alcanzar las 19.135 en 2025. El top 3 de los más solidarios lo completa Castellón, con 1.645 donaciones, un 207% más que en 2024; y Santa Cruz de Tenerife, que registró 3.558 microdonaciones, un 132% más.

La playa del Postiguet repleta de turistas este verano. / ALEX DOMINGUEZ

Alicante se sitúa en el séptimo lugar de esta estadística, en un contexto en el que las previsiones de Worldcoo apuntan a que este periodo estival será aún más solidario, con una recaudación contribuirá, entre otros proyectos, a ayudar a los afectados por la oleada de incendios de las últimas semanas y a la reforestación de las zonas desbastadas.

La plataforma también ha constatado que el Mediterráneo peninsular concentra los turistas solidarios, destacando la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Almería, además de otras provincias del Atlántico. Así, el año pasado Murcia se situó en la cuarta posición de las regiones con mayores incrementos, con 2.540 microdonaciones (un 106 % más que el año pasado); seguido de Almería, con 1.069 donaciones (+ 73 %); A Coruña, con 3.666 donaciones (+55 %); la propia Alicante, con 2.846 donaciones (+44 %); y Huelva, con 440 donaciones (+42 %).

El análisis de Worldcoo también señala una relación directa entre el aumento del consumo —compras, restauración, ocio— de visitantes y turistas en los destinos costeros y un crecimiento de las microdonaciones, de apenas unos céntimos de euro, a través del ‘Redondeo Solidario’ o ‘Céntimo Solidario’.

Los incendios forestales incrementarán las microdonaciones. / ALEX DOMINGUEZ

Los principales destinos de estas contribuciones solidarias fueron Cruz Roja (proyectos con niños, mayores y migrantes, sobre todo), Fundación Síndrome de Down, entidades relacionadas con la salud (Fundación Josep Carreras, Hospital Sant Joan de Deu) y medio ambiente (limpieza de las costas, a través de la Fundación Ecoma, o reforestación y mejora de la biodiversidad, con WWF).

Para Worldcoo, todo apunta a que este verano de 2026 se batirán las cifras de solidaridad del año pasado debido, sobre todo, al altruismo de los ciudadanos por ayudar a las personas afectadas por la ola de incendios de toda España y por contribuir a la reforestación de las zonas rurales quemadas.

Teniendo en cuenta las previsiones de Exceltur, la patronal que agrupa a las principales empresas turísticas de España, las ventas del sector crecerán un 3,2 % este verano, impulsadas por el atractivo de España como destino turístico internacional. Este récord de visitantes determinará un aumento de las microdonaciones en julio y agosto, que podrían situarse en 1,32 millones según Worldcoo, ascendiendo a cerca de 217.000 euros el dinero recaudado.

Hábitos

"El verano confirma que la solidaridad forma parte de los hábitos cotidianos de millones de personas, también cuando están de vacaciones en Alicante. Cada céntimo cuenta, y cuando se concentran en la costa alicantina, el impacto multiplicador es enorme", afirma Tania Quintero, CEO de Worldcoo.

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"Debido a los devastadores incendios forestales que están azotando varias regiones, estamos seguros de que la solidaridad de los ciudadanos determinará un aumento de las ayudas. Nuestro compromiso es seguir facilitando que donar sea sencillo, transparente y accesible, de modo que la suma de pequeños gestos pueda transformarse en una fuerza real de ayuda a las personas", concluye.