Alicante exporta a Colombia tecnología para cobrar impuestos

Ya no es solo calzado, frutas o juguetes. También el programa para presentar la declaración de la renta. La provincia se ha convertido en un exportador de tecnología y, en concreto, de los sistemas necesarios para la tramitación y el cobro de impuestos. La compañía alicantina GTT acaba de adjudicarse el contrato del Gobierno de Colombia para desarrollar el nuevo sistema de gestión tributaria, en lo que supone ya su tercer proyecto en Latinoamérica.

Un contrato valorado en 46,5 millones de dólares (unos 40 millones de euros, al cambio actual), que se ha tramitado a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de este país y que cuenta también con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según explican desde la propia firma, el nuevo sistema contará con 21 módulos interconectados que servirán para agilizar procesos como la atención al contribuyente, el registro, la presentación de declaraciones, las devoluciones o la gestión de riesgo.

También incorporará capacidades avanzadas de automatización y análisis que reforzarán la lucha contra la evasión fiscal, pero, sobre todo, agilizarán los trámites que debe realizar ante esta administración ciudadanos y empresas.

Modernizar la administración

La modernización de los organismos tributarios se ha convertido en una de las principales herramientas de los gobiernos de todo el mundo para mejorar la recaudación de impuestos y, con el aumentar los recursos de los países. De ahí que el BID esté impulsando la digitalización de las administraciones en toda Latinoamérica.

En este sentido, la propia GTT ya ha implantado también su tecnología en Costa Rica y en Honduras, donde el organismo financiero asegura que ha permitido elevar la recaudación en 875 millones de dólares, el equivalente a 2,5 puntos de su PIB; y ha facilitado que más de tres millones de ciudadanos hayan empezado a operar en sus relaciones con la administración de forma digital.

El equipo directivo de GTT. / Greg A.Sebastian

De esta forma, el nuevo contrato afianza la posición de la compañía alicantina en la zona y potencia su internacionalización, al tiempo que también sigue captando nuevos contratos en España.

Así, la firma también se ha adjudicado en los últimos meses el contrato para desarrollar la nueva plataforma tributaria de la Junta de Extremadura, por 13,4 millones de euros. Se trata también de la tercera autonomía que confía esta tarea a GTT, tras las adjudicaciones que ya consiguió de los Ejecutivos de Cantabria y de Canarias.

A esto hay que sumar los cerca de 4.400 municipios de todo el país que también utilizan los programas desarrollados por la firma para gestionar sus impuestos, ya sea directamente o a través de las diputaciones.

Orígenes en Suma

GTT surgió en 1998, cuando un grupo de antiguos trabajadores del organismo de gestión tributaria de la Diputación de Alicante -Suma- decidieron replicar este modelo en el ámbito privado, para ofrecer a otras administraciones sus conocimientos en la tramitación y cobro de impuestos. Desde entonces, la empresa se ha especializado en el desarrollo de la tecnología informática necesaria para este fin.

En el último ejercicio, GTT consiguió unos ingresos de 54,8 millones de euros y un beneficio de 5,8 millones; mientras que el conjunto del grupo -la sociedad matriz es Tazine Investments, propiedad del fondo Stirling Square- los ingresos alcanzaron 59,2 millones, y anotó unas pérdidas de 26,9 millones. Unos números rojos, eso sí, meramente contables, ya que se deben a la amortización del fondo de comercio de la firma, ya que su actividad da beneficios, según recalcan sus responsables en el informe de gestión que acompaña a las últimas cuentas.