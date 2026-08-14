La industria genera el 68 % de la riqueza empresarial de la Foia de Castalla

La industria es, con mucho, el principal motor económico de la Foia de Castalla. Así lo refleja el último informe económico elaborado para la patronal comarcal IBIAE, que sitúa en el 68% el peso del sector industrial sobre el valor agregado del territorio, consolidando su papel como eje de la actividad empresarial y generador de riqueza en la comarca. Muestra de ello son los alrededor de 1.570 millones de euros de facturación de las empresas industriales y los 7.670 trabajadores que emplean.

Los datos ponen de manifiesto la elevada especialización industrial de la Foia de Castalla. Aunque el territorio cuenta con 1.147 empresas activas, el estudio concluye que la mayor parte del valor económico generado procede de la industria, un sector que continúa liderando la inversión, el empleo y la actividad empresarial, a través de sectores como el juguete, el plástico, el metal y los procesos industriales.

Planta de producción en una empresa de la Foia de Castalla. / Juani Ruz

El peso estratégico de la industria se aprecia con especial claridad al comparar su número de empresas con su aportación económica. Las 427 empresas industriales representan el 37,2 % del tejido empresarial, pero concentran el 67,9% del valor agregado y el 62,7% del empleo, con 7.670 trabajadores. Es decir, poco más de un tercio de las empresas genera cerca de siete de cada diez euros de la riqueza empresarial del territorio, una proporción que confirma la elevada especialización industrial de la Foia de Castalla.

El informe incorpora además un análisis comparativo de distintos grupos estratégicos de empresas presentes en la comarca, entre ellos las 25 compañías de mayor facturación, las denominadas empresas gacela, caracterizadas por su rápido crecimiento, y las empresas longevas, con una trayectoria consolidada. El objetivo es identificar los distintos modelos de competitividad que conviven en el territorio y analizar las fortalezas de cada uno de ellos.

Centro logístico industrial de la Foia de Castalla. / Juani Ruz

En este análisis, las empresas gacela destacan por presentar los mejores niveles de rentabilidad operativa, con un margen EBITDA del 14,2 %, reflejo de su capacidad para crecer y generar valor. Por su parte, las empresas longevas muestran un comportamiento más estable y una mayor consolidación de sus modelos de negocio, mientras que las compañías de mayor tamaño sobresalen por sus elevados niveles de productividad, con unas ventas por empleado de 314.200 euros.

Comparativa

El estudio también incorpora una comparación con el tejido industrial del País Vasco, uno de los referentes industriales nacionales. Aunque las empresas vascas presentan niveles de productividad superiores, asociados a una mayor dimensión empresarial e intensidad tecnológica, el informe subraya que las compañías de la Foia mantienen una elevada competitividad en aspectos como la rentabilidad operativa y la capitalización, poniendo de manifiesto la solidez del tejido industrial de la comarca.

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El análisis concluye que la fortaleza económica de la Foia de Castalla continúa apoyándose en una industria diversificada y competitiva, capaz de combinar empresas consolidadas con compañías de alto crecimiento. Una estructura empresarial que sigue posicionando a la comarca como uno de los principales polos industriales de la Comunidad Valenciana y que constituye la base sobre la que afrontar los retos de productividad, innovación y crecimiento de los próximos años.