Ni Londres-Gatwick ni París-Orly: el aeropuerto que más pasajeros canaliza hacia Alicante es Manchester

Hace mucho tiempo que los empresarios alicantinos tienen claro que la enorme conectividad internacional que ofrece el aeropuerto Miguel Hernández es la clave de la prosperidad de la provincia. Un auténtico cordón umbilical que no solo nutre de turistas a los hoteles y apartamentos de toda la Costa Blanca -al fin y al cabo, la principal fuente de ingresos de la zona-, sino que también resulta imprescindible para mantener la actividad del mercado inmobiliario, donde los extranjeros representan cerca de la mitad de la clientela, o para atraer inversiones de toda Europa que dinamicen la industria.

Lejos de concentrarse exclusivamente en las principales capitales, la red que las aerolíneas han tejido desde El Altet permite que la mayoría de europeos viva cerca o a muy pocas horas de un aeropuerto con conexión con Alicante, lo que se ha convertido en una de las grandes ventajas competitivas de la zona. Basta comprobar los datos de tráfico que ofrece Aena.

Los 12,4 millones de pasajeros registrados hasta el pasado mes de julio llegaron desde nada menos que 297 aeropuertos diferentes de todo el mundo, de los que unos 130 pueden considerarse como rutas más o menos habituales (ya sea con vuelos regulares o mediante el flete de chárters con cierta frecuencia) al superar los 10.000 usuarios en este tiempo.

Reino Unido

El ejemplo más claro de esta capilaridad es lo que sucede con el Reino Unido. Desde Alicante puede volarse a 23 destinos distintos de este país, lo que provoca que, para muchos británicos, llegar a Benidorm sea más fácil y más rápido que viajar a Londres en tren.

De hecho, el aeropuerto británico que más turistas canaliza hacia la Costa Blanca no son ninguno de los de la capital, sino el de Manchester, en el noroeste del país, que en estos siete meses ha registrado un tráfico de ida y vuelta de 537.728 pasajeros. Frente a esta cifra, Gatwick se quedó con 491.121 viajeros; el de Stansted, con 293.292; y el de Luton, con 242.315.

Turistas en la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche. / ALEX DOMINGUEZ

Este último se queda por debajo, por ejemplo, de las cifras que presentan ciudades bastante más modestas, como son Bristol (282.051 viajeros) o Birmingham (276.345).

Pero es que desde Alicante se puede viajar de forma directa incluso hasta la localidad de Newquay, de apenas 25.000 habitantes, en la costa atlántica de Cornualles. En total, los aeropuertos de Reino Unido copan nueve de las 20 primeras posiciones.

Pero el caso del Reino Unido no es el único. El aeropuerto Miguel Hernández también registra volúmenes de tráfico considerable con una quincena de destinos alemanes, como el de Koel/Bonn, con 105.388 pasajeros hasta julio; o el de Weeze, junto a Duseldorf, con 96.952. Nuremberg, Berlín o Hamburgo son otras de las ciudades con enlaces directos.

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Junto con los grandes mercados tradicionales de la Costa Blanca, los datos de Aena también reflejan la creciente importancia de los países del Este de Europa para el sector turístico de la zona. En especial, Polonia, con la que ya existen una decena de rutas más o menos estables y que van desde el aeropuerto Chopin de Varsovia, que registra hasta julio 195.849 pasajeros con destino o procedentes de Alicante -uno de los enlaces que más crece en El Altet, al sumar un 25,8 % más pasaje que en 2025-, hasta los más modestos de Rzeszów-Jasionka (22.880 pasajeros) o Bydgoszcz (22.495), pasando por otros como el de Gdansk, con 103.456.

En la lista de los principales enlaces del Miguel Hernández también hay que destacar el aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, que ha aportado 403.369 viajeros hasta julio, un 12 % más; el de Bruselas, con 397.824, un 25,7 % más; el de Barcelona, con 338.192 y una caída del 1,7%; o el de París/ Orly, con 257.811, un 33,2 % más.

Vuelos privados

En total, el aeropuerto de El Altet ha contabilizado un volumen de tráfico significativo (más de 10.000 viajeros) con aeropuertos de una treintena de países, entre, además de los grandes europeos, también hay otros mucho más modestos como Serbia, Moldavia o Letonia. Pero si se tienen en cuenta los vuelos privados y de otro tipo registrados en este periodo, la cifra se dispara.

Por ejemplo, desde el aeropuerto de Van Nuys, en Los Ángeles, California, han llegado 19 pasajeros. Otros 13 vinieron en vuelo desde Emiratos Árabes; casi 250 desde el aeropuerto Pierre Elliot Trudeau de Montreal, en Canadá, o 174 desde Bahrein.

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Arabia Saudí, Argentina, México o Ruanda son otros de los países desde los que han llegado o hacia los que han partido algunos otros vuelos desde El Altet.