Estas son las diez viviendas de lujo más visitadas este verano y dos están en Alicante

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con comprarse un chalet con piscina al borde de un acantilado junto al Mediterráneo? ¿O un ático con una amplia terraza en el centro de una gran ciudad? Un sueño que, tal y como está el mercado, está al alcance de cada vez menos personas.

Pero como soñar, de momento, sigue siendo gratis, son muchos los que deciden entrar a echar un vistazo a los anuncios de propiedades de lujo que publican los portales inmobiliarios. Un pasatiempo mucho más habitual en verano, cuando hay más tiempo que matar.

A los responsables de Idealista no se les ha pasado por alto esta tendencia y han elaborado un ranking con las diez viviendas de lujo -las que superan un millón de euros- que más interés han suscitado entre sus usuarios. Y aunque Málaga, Las Palmas o Madrid son los destinos preferidos, la provincia de Alicante también ha colado dos de estas propiedades en el listado, que se reproduce a continuación:

1. Villa en San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas). Una villa de 635 metros cuadrados en San Agustín-Bahía Feliz, en el sur de Gran Canaria, con vistas panorámicas al océano desde sus enormes ventanales. Cuenta con cinco dormitorios, piscina privada, jacuzzi, solárium y gimnasio en el sótano. Su precio: 3.200.000 euros.

La casa en San Bartolomé de Tirajana. / INFORMACIÓN

2. Piso en el casco antiguo de Palma de Mallorca. Un excepcional apartamento en planta baja que ocupa lo que fue el ala lateral de la histórica Iglesia Santa Fe, con techos abovedados de casi seis metros en el salón. Completamente reformado en 2025, tiene 178 metros cuadrados, dos dormitorios con baño en suite y terraza privada de 27 metros en el corazón del barrio de La Calatrava. Su precio: 1.250.000 euros.

La vivienda de lujo de Palma de Mallorca que incluye el listado. / INFORMACIÓN

3. Ático en el barrio Imperial de Madrid: Un espectacular ático en el prestigioso barrio Imperial, a un paso del Palacio Real. Con 148 metros construidos y una impresionante terraza de 60 metros, la vivienda, construida en 2020, combina domótica, piscina comunitaria y garaje. Su precio: 1.175.000 euros.

Piso en el barrio Imperial de Madrid. / INFORMACIÓN

4. Dúplex en Aravaca, Madrid. Un impresionante ático-dúplex de 171 metros con orientación sureste y vistas a Madrid desde su solárium-terraza, en una de las zonas más exclusivas de la capital. La urbanización dispone de gimnasio, piscina, pista de pádel y squash. Incluye dos plazas de garaje. Su precio: 1.125.000 euros.

Dúplex en la zona de Aravaca de Madrid. / INFORMACIÓN

5. Villa en Xàbia (Alicante). Una villa mediterránea de 342 metros cuadrados sobre el acantilado de la Cala Ambolo, con vistas panorámicas al Mediterráneo y a la Isla del Descubridor. La propiedad cuenta con piscina infinity, sauna, gimnasio panorámico, cocina exterior con barbacoa y cuatro dormitorios en una parcela de 1.493 metros.Su precio alcanza los 3.800.000 euros.

Una imagen de la casa que se vende en Xàbia. / INFORMACIÓN

6. Chalet independiente en la urbanización Lomas Marbella Club. Una villa de estilo contemporáneo a pocos minutos de Puerto Banús y Puente Romano Beach Resort, con 622 metros cuadrados. Cuenta con cinco habitaciones, piscina y garaje en plena milla de oro de la ciudad malagueña. El precio: 3.450.000 euros.

Vivienda en venta en Marbella. / INFORMACIÓN

7. Piso en la zona de Arapiles, en Madrid. Una vivienda de 150 metros cuadrados en una ubicación privilegiada del barrio de Chamberí en la capital española, que cuenta con cuatro habitaciones y unas vistas de excepción. Su precio: 1.190.000 euros.

Una de las viviendas de Madrid que ha entrado en el listado. / INFORMACIÓN

8. Casa en la sierra de Altea (Alicante). Una espectacular vivienda aterrazada con 644 metros construidos y una parcela de 1.570 metros en la sierra de Altea con vistas al Mediterráneo. Una casa distribuida en tres alturas que aprovecha la curva natural de la ladera para abrirse completamente al mar, con vistas ininterrumpidas en todas las habitaciones. Su precio: 3.650.000 euros.

Esta es la vivienda de Altea que ha suscitado el interés de los que fantasean con comprar una casa de lujo en la zona. / INFORMACIÓN

9. Chalet en Guadalmar (Málaga). Una casa de 367 metros cuadrados en el exclusivo barrio costero de Guadalmar, uno de los enclaves más cotizados de Málaga. Cuenta con cuatro habitaciones, jardín y piscina. El precio: 1.990.000 euros.

Chalet en una de las zonas más cotizadas de Málaga. / INFORMACIÓN

10. Chalet independiente en Benalmádena. Vivienda de lujo con vistas de infarto en el corazón de la Costa del Sol. Cuenta con seis habitaciones, con una superficie de 521 metros cuadrados. El precio: 7.985.000 euros.