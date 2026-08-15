Así va el negocio de los 'rent a car' alicantinos: del crecimiento del casi un 30 % de Centauro al estancamiento de Goldcar

Aunque la cifra de turistas no deja de subir, no todas las compañías relacionadas con este negocio están aprovechando de la misma manera esta buena racha. Un ejemplo son las dos grandes empresas de alquiler de vehículos surgidas en la provincia, que presentan una evolución muy distinta en el último año.

Mientras la finestrense Centauro anotó en 2025 un fuerte aumento de su cifra de negocio y sus beneficios, la santjoanera Goldcar vio como su facturación se estancaba y sus resultados se desplomaban casi un 90 %.

En el primer caso, la compañía fundada por la familia Devesa y propiedad actualmente del Grupo Mutua consiguió unos ingresos de 136,9 millones de euros, un 28,9 % más que en el ejercicio anterior. Unas cifras que le permitieron disparar su beneficio desde los 3,8 a más de 7 millones de euros. Es decir, casi un 82 % más.

Esta mejora llegó principalmente por la mayor facturación conseguida con los alquileres propiamente dichos -que sumaron 118,3 millones de euros, un 15 % más-, pero también por la mayor aportación de la venta de los vehículos que la compañía retira. Un negocio secundario que el pasado ejercicio reportó a la firma 18,5 millones de euros, frente a los 3,1 millones.

La zona de empresas de alquiler de vehículos del aeropuerto de Alicante. / Jose Navarro

Una evolución que le permitió aumentar también su plantilla hasta los 369 trabajadores, unos 30 más de los que tenía en el ejercicio precedente.

Con estas cifras, los gestores de la firma dan completamente por superada la anomalía que introdujo en este mercado la pandemia y, sobre todo, la falta de suministro de nuevos coches que se registró en los años siguientes, que limitaron el negocio del sector.

Además, en su balance de gestión, Centauro destaca la puesta en marcha de diversos proyectos de digitalización, como la apertura de los coches a través del móvil, con los que confían en seguir ganando clientes.

Inflación

Muy distinta es la situación que vivió Goldcar, uno de los referentes del segmento 'low cost' en este negocio. La compañía fundada por los hermanos Alcaraz, pero en manos actualmente del grupo Europcar sufrió una pequeña caída de su cifra de negocio, hasta los 211,1 millones de euros, un 0,5 % menos.

Una cifra que contrasta con la experimentada por su competidor y que contrasta con el incremento de visitantes y, por tanto, del gasto turístico que se registró ese año.

Pero lo más destacado fue la caída de los beneficios que anotó la firma, que pasó de unas ganancias de 11,3 millones de euros en 2024, a tan solo 1,3 millones el pasado ejercicio, casi un 90 % menos. Una evolución que los responsables de la firma atribuyen "al incremento de costes de flota y personal, en un contexto global de inflación, así como por la asunción de costes relacionados con el Plan de Reestructuración 2025-2026 del grupo EMG (Europcar Mobility Group)".

En este sentido, uno de los aspectos que también ha influido en estas cuentas es el hecho de que la dirección del grupo decidió concentrar en unas pocas sociedades la compra de los automóviles, que luego arrienda al resto de firmas del conglomerado. Esto provoca que, en el caso de Goldcar, no se haya beneficiado ahora del mayor precio de venta de los vehículos que retira (propiedad de su matriz), como sí ha hecho su competidor.

De cara al futuro, los responsables de Goldcar apuestan por un cambio de "paradigma" en el que aseguran que quieren "priorizar la calidad de los ingresos y la rentabilidad sobre el volumen". Así, apuestan por una mejora en la gestión de los precios, para mejorar los márgenes, y también en fortalecer los canales digitales.