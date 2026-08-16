Salvador Pérez (Cedelco): «El desarrollo de suelo industrial ha sido lento en Elche y hemos perdido oportunidades»

-¿Qué objetivos se ha marcado la nueva junta?

-El de dar continuidad al trabajo hecho hasta ahora. Queremos seguir consolidando una asociación transversal. Uno de nuestros retos es seguir impulsando sectores estratégicos como el de los viveros, aprovechando las condiciones climáticas. Además, queremos seguir ampliando la base sectorial de la asociación.

-¿Cuántos socios son ahora y cuántos sectores representados?

-En este momento, 190 empresas asociadas, pertenecientes a muy diferentes sectores. La diversidad es precisamente una de nuestras principales fortalezas, porque nos permite representar con amplitud la realidad empresarial.

-La asociación nació hace ocho años como una voz empresarial propia de Elche y comarca, ¿cree que pesa más el territorio que ser de un sector?

-Sin duda, el territorio condiciona de manera decisiva. La diversidad del tejido fortalece Elche y contar con empresas de distintos sectores, o incluso con compañías que puedan actuar como proveedoras de otras, favorece la actividad económica. También influyen factores como infraestructuras, conexiones, población residente, capacidad de generar empleo y, en definitiva, calidad de vida que ofrecemos. En ese sentido, creemos que pesa más el territorio, porque es lo que define muchas de las oportunidades y también de las necesidades compartidas empresarialmente.

Confiamos en que el desarrollo del Porta d’Elx, con PLD Space al frente, dé un impulso a nuevos espacios

-La lentitud de los desarrollos de suelo industrial ha causado migraciones hacia otros municipios, ¿tienen alguna novedad?

-Lo que vemos y conocemos es que el desarrollo ha sido demasiado lento, y eso ha supuesto una pérdida de oportunidades para el territorio. Hace ya más de cuatro años demandábamos que la ampliación fuera un hecho, y entre las prioridades estaba, ya entonces, que se comenzara a trabajar en la creación de suelo industrial en el entorno del Porta d’Elx. Confiamos en que el desarrollo de este proyecto, con PLD Space al frente, dé un impulso importante para crear nuevos espacios industriales, con precios razonables y competitivos. En cuanto a la ampliación de Elche Parque Empresarial pensamos que está tardando demasiado, y todavía queda bastante proceso (en tiempo) para que sea una realidad. Estamos perdiendo oportunidades para ser competitivos frente a otras áreas industriales.

-¿Estamos ante una situación preocupante?

-Preferimos, sin duda, que las empresas puedan crecer aquí. Pero también entendemos que los empresarios tienen todo el derecho a buscar ubicaciones que se ajusten mejor a sus necesidades y a controlar sus inversiones y costes. Cuando una zona no ofrece las condiciones adecuadas, se buscan alternativas. Por eso, lo que debemos hacer es fomentar que este sea su lugar natural de crecimiento, creando un entorno que resulte atractivo para invertir, permanecer y desarrollarse.

-La industria del calzado auxiliar vive un momento complicado, ¿puede Elche y comarca soportar una nueva crisis?.

-el sector sufre, sin duda es una mala noticia. Que haya empresas que tengan que cerrar y que se destruyan puestos de trabajo siempre es una tragedia. Elche ha atravesado crisis empresariales a lo largo de su historia, pero también ha demostrado una gran capacidad de adaptación, inventiva y reinvención. Esa capacidad de resistir y transformarse forma parte de la identidad del empresariado local. Además, la globalización ha cambiado profundamente el escenario competitivo, y eso obliga a seguir buscando nuevas soluciones, nuevas fórmulas y nuevas oportunidades.

Salvador Pérez, presidente de CEDELCO: "Estamos preocupados por la fuga de empresas de Elche por falta de suelo industrial" / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

-Sobre absentismo, ¿cuál es la propuesta que defienden?

Es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas. Creemos que sindicatos y patronal debemos trabajar para dar soluciones efectivas que permitan mejorar su control y reducir su impacto. El coste que supone es muy elevado y las cifras, además de disparadas, son crecientes. En algunos casos, la situación es insostenible y no hablamos sólo del ámbito privado, donde estamos en torno al 11 %, también del público que supera el 20 %. Es una lacra que debe abordarse con urgencia.

-¿Hasta qué punto una empresa como PLD Space es tractora o puntal para una marca como Elche?

-PLD Space ha colocado a Elche en el mapa internacional. Su impacto no sólo genera notoriedad, sino también interés por venir a trabajar aquí y por desarrollar actividad vinculada al sector. Además, abre la puerta a que otras empresas del ámbito tecnológico e industrial se asienten. A su vez, favorece la aparición de industrias auxiliares y refuerza la imagen de la ciudad como un territorio con capacidad para atraer proyectos de alto valor añadido.

-¿La dualidad representa una oportunidad o es una burbuja?

-No lo vemos como una burbuja, sino como una vía para diversificar y crear nuevas líneas de negocio. Las empresas deben adaptarse y la dualidad de las actividades es una estupenda manera de crecer y generar empleo.

-¿Cómo son las actuales relaciones con CEV?

-Es la misma: de colaboración y apoyo al empresariado. Respaldaremos siempre todas aquellas iniciativas que sean positivas para la provincia.

-Celebraron hace poco una jornada con AEFA, cuya presidenta es ilicitana. ¿Hacen falta más voces ilicitanas empresariales?

-Cuantas más voces haya, mejor. Hace falta que ese talento tenga más presencia y más peso en los espacios de representación.

-¿Qué piensa sobre que se sienten el ‘President’ y un ministro valenciano a hablar sobre financiación y no se llegue a un acuerdo?

-Me parece muy mal. El sistema debe ofrecer respuestas y propiciar el acuerdo, no bloquearlo. La Comunitat Valenciana es una de las grandes potencias económicas y merece acuerdos que permitan funcionar correctamente tanto a los territorios en particular como al conjunto del país. La financiación debe responder a las necesidades reales de cada territorio, con independencia del color político