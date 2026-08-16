Las segundas residencias tiran del boom turístico alicantino

El récord de turismo extranjero que vive la Costa Blanca, con aumento del número de visitantes cercano al 9 %, tiene este año un protagonista destacado: el enorme parque de segundas residencias que acumula la provincia. Aunque el incremento de las llegadas es de tal calibre que está mejorando las cifras de todos los segmentos, lo cierto es que el mayor incremento se registra entre aquellos que vienen a disfrutar de la casa que tienen en propiedad o bien de la que posee algún amigo o familiar.

Una tendencia que tiene mucho que ver con la subida de precios que han experimentado los hoteles y apartamentos turísticos -y, en general, los viajes-, pero también con el hecho de que en algunos destinos el alojamiento reglado está durante buena parte del año al borde de su capacidad máxima.

Es decir, que, probablemente, sin la flexibilidad que aportan las segundas residencias, la provincia no tendría capacidad para absorber todo el aumento de la demanda que se ha producido.

Los últimos datos de Frontur ofrecen una imagen bastante ajustada de lo que está ocurriendo. En los primeros seis meses del año entraron en el conjunto de la Comunidad Valenciana 6.083.684 turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 8,7 % y un nuevo récord absoluto para la autonomía.

La Marina Alta acoge numerosas urbanizaciones de segundas residencias. / David Revenga

Un auténtico boom impulsado principalmente por dos factores, de largo y corto plazo, respectivamente. Por un lado, está la tendencia cada vez más consolidada a destinar una mayor parte de la renta disponible a viajar, que se ha convertido en la principal alternativa de ocio para un número creciente de ciudadanos. Una tendencia que se aceleró a raíz de la pandemia de 2020 y que sigue en aumento.

Y, por otro lado, están los efectos de la guerra en Irán y en Oriente Medio, que sigue desviando a numerosos turistas desde los países afectados y su entorno hacia destinos más seguros, como son España, pero también Italia o Grecia.

El desglose

Sin embargo, cuando se analizan este aumento de llegadas por el tipo de alojamiento escogido, llega la sorpresa. Los hoteles siguen concentrando la mayoría de esas visitas, con 2.400.231 turistas alojados, pero un incremento de solo el 6 %. Por su parte, los apartamentos de alquiler acogen a otros 1.059.430 visitantes, con un aumento del 6,6 %; mientras que son las alternativas fuera de mercado -es decir, por las que no se paga- las que más crecen.

Hasta junio llegaron 1.316.807 turistas que se alojaron en la casa de algún amigo o familiar, lo que supone un 12,9 % más que el año pasado; y otro 1.113.501 pasaron su estancia en viviendas propias, nada menos que un 20,3 % más que en el año anterior.

«La capacidad hotelera es la que es, no tiene flexibilidad para aumentar rápidamente. Los proyectos tardan años en ejecutarse y, aunque en los meses de invierno hay posibilidad para acoger más clientes, es verdad que en otras épocas estamos al máximo», reconoce la secretaria general de la patronal hotelera autonómica, Hobec, Nuria Montes.

El mejor ejemplo es lo que ocurre este verano, con ocupaciones que superan el 90 %, lo que supone un lleno técnico, ya que ese porcentaje residual es el que corresponde, en realidad, a las cancelaciones de última hora y, sobre todo, los huecos que se quedan entre que sale un cliente y entra el próximo.

Bloques de apartamentos en la playa de San Juan. / Héctor Fuentes

Montes también reconoce que la subida de precios de los hoteles y del coste de los viajes, en general, puede ser otro factor que esté propiciando este mayor aumento de la oferta de alojamiento fuera de mercado. Una tendencia que, en cualquier caso, no preocupa al sector, que vive un momento dulce y que, como señala, ahora vuelca sus esfuerzos en fidelizar a todos estos nuevos clientes que están llegando a la Costa Blanca y el resto de la autonomía. «Ese es realmente el reto que tenemos por delante», asegura.

Por su parte, los promotores alicantinos sacan pecho al ver refrendadas ahora sus tesis sobre la importancia que el turismo residencial tiene para la economía alicantina, como recuerda el secretario general de Provia, Jesualdo Ros.

El sector siempre ha tenido en la venta de segundas residencias uno de sus grandes motores, que cobró mayor importancia tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y, sobre todo, tras la pandemia, que exacerbó el deseo de muchos ciudadanos de toda Europa de contar con un refugio donde poder disfrutar de mayor calidad de vida y al aire libre.

La mitad de las casas vendidas

Los datos que ofrecen las notarías no dejan lugar a la duda de la importancia de este negocio. Solo el año pasado, los extranjeros compraron 29.134 inmuebles en la provincia, el 49 % del total. Una cifra que asciende a más de 143.000 propiedades, si se suman los datos de los últimos cinco años.

Esto significa que hay más extranjeros con casa propia en Alicante en la que pasar sus vacaciones y más amigos de los que tirar, aunque Ros cree que no solo se trata de una cuestión numérica. Así, apunta otros factores que también estarían influyendo en esta evolución. Por ejemplo, las restricciones que se están produciendo para la explotación de estas viviendas como apartamentos turísticos, lo que ha llevado a que algunos propietarios las usen más al no poder sacarles rendimiento de esta otra forma.

También apunta a una tendencia hacia una jubilación anticipada más activa en la UE, que propicia que quienes se compren una segunda residencia quieran disfrutar más tiempo de ella. Y, por último, recalca el aumento de la conectividad aérea desde el aeropuerto de Alicante, que facilita que puedan realizarse más viajes entre la Costa Blanca y el lugar de procedencia de estos visitantes.

Al respecto, basta recordad que El Altet mantiene conexiones regulares con más de un centenar de destinos, que cubren toda la geografía europea, mucho más allá de las capitales de cada país. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, la aerolíneas vuelan a 23 destinos distintos desde Alicante, lo que significa que realmente un gran número de europeos tienen la provincia a unas pocas horas de vuelo.

Pero, ¿quién se beneficia y a quién perjudica esta tendencia? Pues, de momento, no parece que bares y restaurantes estén entre los primeros. Según explica la presidenta de la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería de Alicante (Apeha), María del Mar Valera, la percepción de estos negocios es que, con independencia del tipo de alojamiento, «los turistas llegan este año con menos dinero para gastar. Lo vemos aquí en Tabarca, la gente se trae hasta la olla para comer en la playa». Entre los que sí se sientan en la mesa, también se ha recortado el dinero que están dispuestos a gastar, asegura la empresaria.

Por el contrario, los supermercados y comercios de alimentación son los que parecen estar sacando más partido del auge turístico en estos momentos, como muestra la proliferación de establecimientos de conveniencia -con horarios amplios- en los principales puntos turísticos. A falta de conocer datos más actualizados, según datos de la Oficina del Pateco -un organismos especializado que depende del Consejo de Cámaras de Comercio- los extranjeros suponen una inyección de cerca de 500 millones de euros anuales para las tiendas de la autonomía, de los que una buena parte se va a este tipo de establecimientos.