Los hoteles de la Comunidad Valenciana se rebelan contra los precios del Imserso y alertan de cierres este invierno

Crece el malestar entre los hoteles de Benidorm, Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana ante la falta de actualización de las tarifas del Imserso, hasta el punto de que algunos establecimientos se plantean abandonar el programa y, lo que es más grave, volver a cerrar en los meses de invierno. Así lo asegura la patronal hotelera Hosbec, que denuncia que los precios actuales no cubren los gastos, lo que obliga a los empresarios a operar con pérdidas.

Frente a la congelación de las tarifas que se arrastra en los últimos años, los hoteleros aseguran que sus costes se han disparado más de un 30 %, lo que "hace inviable mantener camas abiertas en invierno y pone en riesgo el empleo en los destinos de temporada baja". Así, acusan al Gobierno de pasividad y mala gestión y reclaman un cambio urgente.

Según explican desde Hosbec, la oferta actual del adjudicatario del programa se sitúa en torno a los 28-30 euros por persona y día en régimen de pensión completa, con una gran oferta de servicios incluidos como agua y vino, animación, servicios y toda la operativa de los hoteles de 3 y 4 estrellas que están llamados a participar en este programa como alternativa al cierre.

No pedimos hacer negocio con el Imserso, pero no podemos ser nosotros los que financiemos el programa con pérdidas" Fede Fuster — Presidente de Hosbec

Una cantidad que la patronal considera insuficiente para cubrir los costes reales de explotación de un establecimiento hotelero, que sitúan en un mínimo de 35 euros más IVA por persona y día.

Menos participantes

El resultado es que en los últimos años ya se ha producido una considerable reducción del número de establecimientos de la autonomía que participan en esta iniciativa. En concreto, si en 2019 aún lo hicieron más de 60 hoteles, el año pasado ya sólo fueron 34, y todo apunta a que en la campaña 2026-2027 la cifra será aún menor.

"Llevamos años advirtiendo de que este modelo no es sostenible. No pedimos hacer negocio con el Imserso, renunciamos a ganar ni un solo céntimo, pero no podemos ser nosotros los que financiemos el programa con perdidas que ya son inasumibles", asegura el presidente de Hosbec, Fede Fuster.

Turistas del Imserso disfrutando de Benidorm en una imagen de archivo. / David Revenga

"Queremos seguir ofreciendo lo mejor de nuestros establecimientos a nuestros mayores y así mantener cientos de puestos de trabajo en temporada baja. Ambos factores deben ser, y siempre han sido, los grandes objetivos de este programa”, añade el empresario, que recuerda el "compromiso histórico" que los establecimientos de la Comunidad Valenciana y, en particular, los de Benidorm han mantenido con ese programa.

"Entendemos su valor social y su papel en la desestacionalización, pero ese compromiso tiene un límite: no podemos pedir a nuestros empresarios que mantengan hoteles abiertos en invierno asumiendo pérdidas estructurales", insiste Fuster.

Cierres

En este sentido, la directora ejecutiva de Hosbec, Mayte García Córcoles, va más allá y advierte de que algunos hoteles que en los últimos años habían permanecido abiertos todo el año se plantean ahora volver a cerrar los meses de invierno.

"El número de hoteles que participan es cada vez menor, y los que continúan advierten de que reducirán las habitaciones y cupos que ponen a disposición del Imserso para amortiguar estas pérdidas. Si no hay una corrección de precios, varios establecimientos optarán directamente por cerrar durante los meses de invierno, con el impacto que eso tiene sobre el empleo fijo y sobre la actividad económica de los destinos que dependen del turismo senior para sostener la temporada baja".

Desde la patronal se exige al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 "que no acaben con el programa que tantos beneficios aporta, sobre todo a los mayores y a los trabajadores. Las actualizaciones del último pliego han sido un estrepitoso fracaso y urge de nuevo trabajar por un programa de vacaciones de mayores con futuro, con presupuesto y basado en la realidad del sector y de la sociedad".

Reivindicaciones

Las reivindicaciones de Hosbec pasan por la actualización "inmediata" de la dotación presupuestaria de manera que se traduzca en que el precio por persona y día garantice la cobertura de costes, en línea con la evolución real del IPC. También se reclama un mecanismo de revisión periódica de tarifas que evite la congelación sistemática de precios en sucesivas prórrogas del contrato.

Intervención de Fede Fuster, en la última asamblea de Hosbec. / Jose Navarro

Además, los empresarios demandan un sistema que garantice la comercialización de plazas "en los periodos más críticos" de la temporada baja como son diciembre, enero y febrero. Y, sobre todo, "un diálogo efectivo y honesto con el sector antes del cierre de las condiciones de la próxima temporada, para evitar que la decisión de no participar se tome, una vez más, a última hora".

La patronal insiste en que su objetivo no es abandonar el programa, sino garantizar su continuidad en condiciones que permitan a los hoteles seguir ofreciendo camas en invierno sin poner en riesgo su viabilidad ni los puestos de trabajo que dependen de esa actividad.