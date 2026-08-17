El IVF financia a la ilicitana Bezeroo para impulsar soluciones innovadoras en economía circular

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha aprobado una nueva operación de financiación a favor de la empresa ilicitana Zero Loop, que opera bajo la marca comercial Bezeroo, especializada en el desarrollo de soluciones digitales orientadas a mejorar la sostenibilidad empresarial y facilitar la transición hacia modelos de economía circular.

La operación, canalizada a través de la línea de préstamos participativos cofinanciada por el Programa Comunidad Valenciana FEDER 2021-2027, asciende a 150.000 euros y permitirá a la compañía continuar avanzando en el desarrollo y comercialización de herramientas tecnológicas enfocadas a la trazabilidad de residuos, el cálculo de la huella de carbono y el cumplimiento de las obligaciones normativas asociadas a la economía circular.

Esta financiación se suma a un préstamo anterior concedido a esta misma compañía a finales de 2025 a través de esta misma línea de financiación, alcanzando así el importe máximo de 300.000 euros de financiación por empresa previsto para este instrumento.

Enrique Montes, director general del IVF. / INFORMACION

“La buena evolución registrada por la empresa durante los últimos meses, el cumplimiento de los hitos previstos en su plan de negocio y el avance conseguido ha permitido aprobar una nueva operación de financiación que completa los recursos necesarios para impulsar la siguiente fase de crecimiento de la compañía”, ha destacado el director general del IVF, Enrique Montes.

“La trayectoria de Zero Loop demuestra cómo una financiación flexible puede contribuir a consolidar proyectos empresariales con un elevado componente innovador y con capacidad para aportar soluciones a retos tan relevantes como la sostenibilidad y la economía circular. Nuestro objetivo es acompañar a las empresas en su crecimiento y facilitar que puedan desarrollar todo su potencial”, ha añadido Montes.

Coinversión

Asimismo, el director ha explicado que la línea de préstamos participativos en coinversión con inversores privados permite movilizar hasta un límite de 300.000 euros por empresa, mediante una o varias operaciones, lo que facilita acompasar la financiación al ritmo de ejecución de cada proyecto y evaluar la evolución de las compañías beneficiarias.

“Este modelo nos permite establecer una relación financiera de largo recorrido con las empresas, respaldando nuevas fases de crecimiento cuando se cumplen los objetivos previstos. Además, la concesión de nuestras operaciones a empresas que ya han sido financiadas constituye también un indicador de la confianza que las compañías depositan en los instrumentos de financiación que ofrecemos”, ha indicado el director general del IVF.

A través de la línea de préstamos participativos en coinversión con inversores privados, el IVF canaliza recursos europeos hacía empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana que desarrollan proyectos alineados con los objetivos de transformación digital, sostenibilidad y mejora de la competitividad del tejido productivo autonómico.