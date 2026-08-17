El Puerto de Alicante programa una inversión de 1,1 millones para ampliar el muelle de cruceros

El Puerto de Alicante está realizando una firme apuesta por potenciar el tráfico de cruceros, y eso se está reflejando en un creciente número de escalas que requieren de una adaptación y mejora de las propias infraestructuras portuarias. Tanto es así que se ha programado una inversión de 1,1 millones de euros este mismo año para ampliar la línea de amarre del muelle destinado a esta actividad, de manera que puedan atracar grandes embarcaciones de manera simultánea sin las estrecheces actuales. Todo ello en un contexto en el que durante el primer semestre de 2026 llegaron a la ciudad 137.000 cruceristas, lo que supone un incremento del 40 % con relación al ejercicio pasado.

El Puerto de Alicante ha incrementado significativamente el número de escalas de cruceros, habiéndose comprobado también un aumento de los días en los que coinciden dos o más embarcaciones de manera simultánea. En este sentido, y dado que cada vez los cruceros son de mayores dimensiones, también se ha puesto de manifiesto que el muelle actual resulta escaso para el amarre de dos buques al mismo tiempo.

Los cruceros están aportando numerosos turistas a la ciudad. / ALEX DOMINGUEZ

Es por ello por lo que la Autoridad Portuaria ha incluido en su plan anual de contratación pública la ampliación de la línea de amarres del muelle 14, donde atracan los cruceros. Con esta actuación, según la información facilitada, se pretende prolongar en unos 60 metros dicha línea mediante la construcción de dos duques de alba, además de acondicionar 45 metros de muelle para el atraque de las embarcaciones de prácticos y amarradores.

Una vez ya ha sido redactado el proyecto a tal efecto, el Puerto de Alicante ha programado una inversión de 1,1 millones de euros para acometer estas obras que, en principio, tendrán un plazo de ejecución de alrededor de un año.

La mejora de estas infraestructuras se enmarca en la promoción que se está llevando a cabo de Alicante como puerto base para cruceros premium en el Mediterráneo. Sin ir más lejos, en la última edición de la feria Seatrade Cruise Global en Miami, el evento más relevante del sector a nivel mundial, se mantuvieron varias reuniones de trabajo para reforzar el posicionamiento de la ciudad en el mapa internacional de los cruceros, consolidando su papel como puerto de escala y avanzando hacia su designación como puerto base para determinadas rutas, especialmente de cruceros premium y de expedición.

Un crucero amarrado en el Puerto de Alicante. / Jose Navarro

Asimismo, se trabaja en seguir incrementando las escalas como puerto de embarque, priorizando la calidad del producto turístico y fomentando un crecimiento sostenible y desestacionalizado que beneficie a toda la provincia.

Durante el primer semestre de este año, últimos datos disponibles, pasaron por el Puerto de Alicante 47 cruceros, cuatro más que el año pasado, si bien lo más significativo es el aumento de pasajeros, del 40,7 %, lo que ha llevado la cifra a 137.180.

Impacto económico

Con todo, las previsiones que se manejan pasan por cerrar el año con unos 300.000 cruceristas, merced a la llegada de alrededor de 115 buques. Unas cifras nada desdeñables, que se calcula tendrá un impacto económico de 85 millones de euros, gracias al gasto directo e indirecto generado por los pasajeros y tripulaciones tanto en la ciudad como en su entorno.

Y es que lo que se persigue es que el puerto siga consolidándose como la puerta de entrada a la provincia y a sus múltiples destinos turísticos, desde las playas emblemáticas de la Costa Blanca hasta los pueblos del interior. Según destacan desde la propia Autoridad Portuaria, la oferta de alojamiento, gastronomía, naturaleza y ocio convierte a Alicante en uno de los destinos más completos y atractivos del Mediterráneo, ofreciendo experiencias únicas durante todo el año. Algo que se trata de poner en valor en las diferentes acciones promocionales que se llevan a cabo.