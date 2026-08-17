Las vacunas y la filial marroquí elevan las ventas de la farmacéutica alicantina Asac Pharma por encima de los 70 millones

La apuesta por el mercado de las vacunas y la buena marcha de la filial que tiene en Marruecos llevaron la facturación de la farmacéutica alicantina Asac Pharma a un nuevo récord el año pasado. De acuerdo, con las cuentas consolidadas depositadas por el grupo en el Registro Mercantil, el grupo superó el año pasado los 70 millones de ingresos, tras crecer un 13,7 %.

Una evolución que también se notó en los resultados de la firma, que cerró el ejercicio con un beneficio neto de 8,8 millones de euros, un 35 % más que el conseguido en 2024.

Por divisiones, destaca la actividad de Asac Phamaceutical Inmunology, la filial especializada en la producción de vacunas individualizadas, tanto bacterianas para combatir infecciones recurrentes, como las destinadas a tratar las alergias. Una filial que finalizó el ejercicio con un 11,6 % más ingresos, impulsada especialmente por el mercado nacional, donde el crecimiento alcanzó el 18 %.

La fábrica de vacunas de Asac en Alicante. / Jose Navarro

Se trata de una de las líneas que el grupo considera estratégicas y que va a seguir impulsando en los próximos años como uno de sus ejes de crecimiento, según explican sus responsables.

Esta división, además, cuenta con dos filiales en el extranjero, en México y Brasil, que también están mejorando considerablemente sus cifras y con expectativas de crecer.

Adjudicaciones

El otro gran motor del grupo durante el año pasado fue Laboratoires Pharmaceutiques Iberma SA, la filial que la compañía tiene en Marruecos, que mejoró sus cifras un 16 %, en buena medida gracias a las licitaciones que ganó en el último trimestre del año. En este sentido, desde Asac mantienen unas perspectivas muy favorables sobre la evolución de esta filial "apoyada en factores estructurales, como el crecimiento demográfico, la progresiva ampliación de la cobertura sanitaria y el incremento gradual del gasto en salud" en el país marroquí.

Allí, Asac no solo está logrando nuevos contratos de la sanidad pública marroquí, sino también de los grupos hospitalarios privados. Esta división aporta más de la mitad de la cifra de negocio y del personal del grupo.

Por su parte, Especialidades Farmacéuticas Centrum SA anotó un crecimiento del 13,3 %. Esta compañía centra su actividad en tres grandes áreas. Por un lado, la producción y comercialización de medicamentos y cremas medicamentosas para patologías osteomusculares y para el tratamiento del dolor. Por otro, el desarrollo y comercialización de productos dirigidos al ámbito dermatológico y médico-estético, donde opera con la marca Atache; y, en tercer lugar, la producción de medicamentos para terceros.

Trabajadores de Asac en Alicante. / Jose Navarro

De cara al presente ejercicio, el CEO del grupo, Eliseo Aller, señala que las apuestas de Asac pasan "por seguir invirtiendo en nuevas licencias, fortalecer la presencia en el mercado nacional con más comerciales en la línea osteomuscular e invertir en estrategia digital para línea de productos Atache".

Además, el ejecutivo también señala que están "invirtiendo en adecuación y ampliación de espacios, ya que el crecimiento nos está afectando en este sentido".

El grupo Asac cuenta con una plantilla consolidada de alrededor de 570 personas y dispone de cuatro centros de producción en Alicante, Murcia, Casablanca (Marruecos) y Sao Paulo, en Brasil. Por mercados, España aportó el año pasado unos ingresos de 23,7 millones de euros; el resto de países de la UE sumaron 1,2 millones; mientras que el grueso de su facturación de concentró en mercados extracomunitarios, que aportaron otros 45,3 millones, según los balances de la propia firma.