Aena encarga el proyecto para ampliar el aeropuerto de Alicante-Elche por 15,6 millones de euros

Sorpresa en la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto para la ampliación del aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche. Aunque la UTE liderada por la francesa JSF Architectes se perfilaba como ganadora del proceso al haber obtenido la mejor puntuación técnica y presentar el importe más competitivo, finalmente ha sido la encabezada por la española Sener Mobility la escogida por Aena al primar el criterio de relación calidad/precio.

De esta forma, finalmente los trabajos que definirán el futuro de las instalaciones de El Altet se adjudican por 15,6 millones de euros, impuestos incluidos, frente al máximo de 24 millones previsto en el pliego.

La adjudicación llega tras un proceso de más de un año y medio desde que en enero de 2025 se publicara el anuncio de licitación y con las instalaciones de El Altet con un nivel de utilización muy superior al previsto, cada vez más cerca de su límite teórico. Una circunstancia que apremia a actuar cuanto antes para ampliar su capacidad.

A partir de este momento, la UTE adjudicataria se encargará durante los próximos cinco años de diseñar las diferentes actuaciones que el gestor aeroportuario ha previsto para incrementar esta capacidad, al menos, hasta los 26 millones de pasajeros frente a los 19,9 millones registrado en 2025.

Los trabajos

El principal proyecto es la extensión de la actual terminal de pasajeros en forma de "L", sobre los terrenos que ocupa el antiguo edificio del aeropuerto, ahora en desuso. Una actuación que permitirá ampliar la superficie de embarque un 30 %, según apuntan desde Aena, y que supondrá demoler por completo la antigua terminal. En esta zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen (los vuelos para los que es necesario el pasaporte).

Un avión de Easyjet se dirige a la plataforma de aviones de El Altet minutos después de haber aterrizado. / pilar cortÉS

En paralelo, también se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos, lo que obligará a importantes trabajos de reurbanización de toda la zona.

La segunda gran actuación es la construcción de una nueva calle de rodaje, una infraestructura que agilizará los movimientos de los aviones para acercarse a la terminal a recoger el pasaje y luego ir hasta la pista de despegue. En la actualidad sólo hay una calle, lo que obliga a que las aeronaves solo puedan circular en una dirección y retrasa la operativa. Ahora contará con doble dirección.

Además, se intervendrá en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano; esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso.

El objetivo de todo esto es ampliar la capacidad de El Altet sin necesidad de construir una segunda pista, una operación mucho más costosa y compleja de encajar, que no se descarta para más adelante.

Historial

En cuanto a la adjudicataria del contrato de redacción de proyectos, se trata de una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por la firma de ingeniería y tecnología española Sener Mobility, una compañía con más 70 años de historia, que ha participado en el desarrollo de infraestructuras de comunicaciones en todo el mundo.

En el segmento específico del transporte aéreo, ha participado en el diseño y ejecución de terminales, pistas, plataformas, hangares e instalaciones de carga en España, Portugal, México, Colombia, Panamá, Marruecos, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

Turistas en el aeropuerto de El Altet. / Áxel Álvarez

Estará acompañada por la firma también de ingeniería y control de calidad malagueña Cemosa, que también ha participado en la ejecución de diversos proyectos aeroportuarios a nivel internacional.

Junto a las anteriores, también forma parte de la UTE Fairbanks Arquitectos, que es la autora de la actual terminal del aeropuerto Miguel Hernández.

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Se da la circunstancia de que estas mismas compañías también se han adjudicado el contrato para la asistencia técnica de la redacción del proyecto para ampliar el aeropuerto de Málaga.