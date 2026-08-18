La caída de la compraventa de viviendas en Alicante ya pasa factura a la Generalitat

Las inmobiliarias no son las únicas que están acusando la caída de la compraventa de viviendas que se ha registrado en la provincia en la primera parte del año. También las arcas de la Generalitat han empezado a notar ya los efectos de este cambio de tendencia en uno de los mercados que más dinero mueve en la provincia y el que más dinero aporta al Ejecutivo autonómico en impuestos propios. Es decir, los que se encarga de recaudar directamente la Agencia Tributaria Valenciana.

Según el último balance publicado por este organismo, hasta el pasado mes de julio la recaudación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) había caído un 6,9 % en Alicante, al pasar de los 529,4 millones de euros en derechos reconocidos del año pasado a los 492,9 del ejercicio actual. En otras palabras, que la Generalitat ha dejado de ingresar 36,5 millones de euros por este concepto en solo siete meses.

Aunque el ITP también afecta a otras operaciones, la inmensa mayoría de la recaudación de este impuesto procede del gravamen que se aplica a las transacciones de inmuebles de segunda mano, donde los compradores deben añadir un 10 % al precio de venta con carácter general, aunque también existen tipos reducidos para jóvenes o por la compra de VPO. No afecta a las casa de obra nueva, por las que se paga IVA.

Evolución

En los últimos años, con el auge de la compraventa de viviendas, se había convertido en la auténtica "gallina de los huevos de oro" para el Consell, que veía cómo los ingresos generados por esta vía le permitían compensar sin dificultades la rebajas en otros impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2024, cuando el total de ingresos de la Agencia Tributaria Valenciana en la provincia se incrementó en un 10 %, hasta los 1.137 millones -de los que 844 millones, un 14,8 % más, procedían del ITP-, a pesar del desplome de alrededor del 40 % en esta última figura, que pasó a aportar casi 105 millones de euros a algo menos de 63 millones.

Durante el año pasado se mantuvo la misma tónica, con un nuevo récord en la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta los 931 millones, un 10,2 % más, lo que llevó el total de ingresos de la Generalitat en la provincia hasta los 1.273 millones, un 11,9 % más.

Ofertas en el escaparate de una inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

Sin embargo, la situación empezó a cambiar con la llegada de 2026 y los primeros síntomas de estancamiento del mercado inmobiliario, que, por el momento, se saldan con una caída del 6,4 % en el número de compraventas de viviendas de segunda mano en Alicante hasta junio, con un total de 20.428 operaciones formalizadas, frente a las 21.826 del mismo periodo del año pasado.

En los primeros meses del ejercicio, el saldo para las arcas autonómicas aún se mantuvo positivo, debido a que las subidas de precios contrarrestaban el efecto de la caída en el número total de operaciones. Sin embargo, los datos de julio ya arrojan cifras negativas, con ese descenso de 36,5 millones.

Un retroceso que, además, no logra compensar ninguno de los otros tributos que se encarga de gestionar directamente la Generalitat -cabe recordar que las autonomías también reciben una parte del IVA o el IRPF, pero es el Gobierno central quien se encarga de cobrarlos-, lo que provoca que la recaudación total de la ATV en Alicante descienda un 4,8 % en lo que va de año, hasta los 678 millones de euros.

Previsiones

Para lo que queda de año las previsiones de los expertos no son demasiado optimistas, ya que en estos momentos se unen dos factores que está ralentizando el mercado. Por un lado, un nivel de precios que cada vez deja a una proporción mayor de ciudadanos fuera del mercado. De acuerdo con los últimos datos de Idealista, el metro cuadrado se sitúa en estos momentos en su máximo histórico, con 2.744 euros, lo que se traduce en mayor necesidad de ahorro para la entrada de la casa, pero también en hipotecas elevadas a las que ya no todos los interesados pueden acceder.

Y, por otro, el déficit en la construcción de nueva viviendas -muy alejada de las necesidades reales que indica el aumento de población registrado por la provincia- ha provocado que la disponibilidad de inmuebles de segunda mano también se haya reducido, al tener que absorber esa demanda insatisfecha. Es decir, que cada vez hay menos casas en venta.

Así, BBVA Research prevé que este ejercicio finalice con una caída del 7,3 % en la compraventa de vivienda en el conjunto del país, frente a los incrementos de los últimos años.