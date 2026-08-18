La CE da luz verde a la entrada del grupo belga Sanoptis en la alicantina Oftalvist

Luz verde a la entrada del grupo belga Sanoptis en el accionariado de la cadena alicantina de clínicas oftalmológicas Oftalvist. La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno a la operación al considerar que no supondrá un problema para la competencia. Una autorización necesaria al tratarse de una operación de carácter transnacional dentro de la Unión Europea.

El acuerdo supone que la actual propietaria de la cadena, el grupo Asisa, a través de su filial HLA Vistahermosa, venderá una participación del 59,27 % de Oftalvist a la compañía belga, uno de los grandes especialistas en esta materia a nivel europeo, con clínicas en Alemania, Suiza, Italia, Austria, Grecia y España.

Por su parte, HLA Vistahermosa mantendrá un paquete de acciones minoritario aunque, según el acuerdo de venta firmado, tendrá derecho de veto sobre determinadas decisiones estratégicas, como el presupuesto, el plan de negocio o las inversiones. Es decir, que la cadena de clínicas será de control conjunto.

Trayectoria

Oftalvist nació en 1995 como resultado de la iniciativa de tres oftalmólogos alicantinos -los doctores Pedro Tañá, Enrique Artiaga y José Joaquín Muñoz-, que ese año abrieron su primer centro en las instalaciones de la clínica HLA Vistahermosa de Alicante. De la mano del grupo hospitalario propiedad de Asisa, que también se convirtió en accionista mayoritario del proyecto, desarrollaron una cadena que actualmente cuenta con unos 45 establecimientos, repartidos en 15 provincias españolas.

Los doctores José Joaquín Muñoz, Pedro Tañá y Enrique Artiaga son los tres oftalmólogos alicantinos que fundaron Oftalvist en el año 1995. / INFORMACIÓN

De acuerdo con las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Oftalvist ingresó el año pasado 65,5 millones de euros, tras crecer casi un 7 %, y consiguió un beneficio neto de más de seis millones de euros.

Por su parte, Sanoptis cuenta con más de 450 clínicas en los seis países en los que opera y cerró el ejercicio con una facturación de más de 800 millones de euros.

Oftalvist fue pionero en Europa en 2004 en la incorporación de unas plataformas láser de femtosegundo en cirugía refractiva, y, en 2012, en cirugía de presbicia y cataratas. La clínica también ofrece técnicas diagnósticas de alta precisión para la detección precoz de enfermedades neurodegenerativas para la retina, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) o la retinopatía diabética, en donde la realización de pruebas como la tomografía de coherencia óptica (OCT) de alta resolución es esencial para un diagnóstico temprano de estas patologías.