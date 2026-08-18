Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojoZonas y horas de alerta por calorAgresión mortal en San JuanExpediente TamboraIncendio El CampelloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Operación empresarial

La CE da luz verde a la entrada del grupo belga Sanoptis en la alicantina Oftalvist

Asisa, a través de HLA Vistahermosa, mantendrá una participación minoritaria en la compañía aunque tendrá derecho de veto sobre las decisiones estratégicas

Uno de los quirófanos de Oftalvist.

Uno de los quirófanos de Oftalvist. / OFTALVIST

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Navarro

David Navarro

Alicante

Luz verde a la entrada del grupo belga Sanoptis en el accionariado de la cadena alicantina de clínicas oftalmológicas Oftalvist. La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno a la operación al considerar que no supondrá un problema para la competencia. Una autorización necesaria al tratarse de una operación de carácter transnacional dentro de la Unión Europea.

El acuerdo supone que la actual propietaria de la cadena, el grupo Asisa, a través de su filial HLA Vistahermosa, venderá una participación del 59,27 % de Oftalvist a la compañía belga, uno de los grandes especialistas en esta materia a nivel europeo, con clínicas en Alemania, Suiza, Italia, Austria, Grecia y España.

Por su parte, HLA Vistahermosa mantendrá un paquete de acciones minoritario aunque, según el acuerdo de venta firmado, tendrá derecho de veto sobre determinadas decisiones estratégicas, como el presupuesto, el plan de negocio o las inversiones. Es decir, que la cadena de clínicas será de control conjunto.

Trayectoria

Oftalvist nació en 1995 como resultado de la iniciativa de tres oftalmólogos alicantinos -los doctores Pedro Tañá, Enrique Artiaga y José Joaquín Muñoz-, que ese año abrieron su primer centro en las instalaciones de la clínica HLA Vistahermosa de Alicante. De la mano del grupo hospitalario propiedad de Asisa, que también se convirtió en accionista mayoritario del proyecto, desarrollaron una cadena que actualmente cuenta con unos 45 establecimientos, repartidos en 15 provincias españolas.

Los doctores José Joaquín Muñoz, Pedro Tañá y Enrique Artiaga son los tres oftalmólogos alicantinos que fundaron Oftalvist en el año 1995.

Los doctores José Joaquín Muñoz, Pedro Tañá y Enrique Artiaga son los tres oftalmólogos alicantinos que fundaron Oftalvist en el año 1995. / INFORMACIÓN

De acuerdo con las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Oftalvist ingresó el año pasado 65,5 millones de euros, tras crecer casi un 7 %, y consiguió un beneficio neto de más de seis millones de euros.

Por su parte, Sanoptis cuenta con más de 450 clínicas en los seis países en los que opera y cerró el ejercicio con una facturación de más de 800 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

Oftalvist fue pionero en Europa en 2004 en la incorporación de unas plataformas láser de femtosegundo en cirugía refractiva, y, en 2012, en cirugía de presbicia y cataratas. La clínica también ofrece técnicas diagnósticas de alta precisión para la detección precoz de enfermedades neurodegenerativas para la retina, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) o la retinopatía diabética, en donde la realización de pruebas como la tomografía de coherencia óptica (OCT) de alta resolución es esencial para un diagnóstico temprano de estas patologías.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fin a la 'barra libre' de la ley de Segunda Oportunidad para perdonar las deudas
  2. El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, salda su deuda con Hacienda
  3. Las segundas residencias tiran del boom turístico alicantino
  4. Saturación en los talleres de Alicante: la falta de mecánicos genera esperas de hasta tres meses para reparar vehículos
  5. El aeropuerto de Alicante-Elche rompe su propio techo con más de 75.000 pasajeros diarios en julio
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si quieres salir con indemnización y paro de tu trabajo porque estás harto, debes estar muy pendiente de esto
  7. Más gamba blanca y menos cigala: el calentamiento del mar reduce la pesca y altera las especies en Alicante
  8. ¿Qué tiendas abren este sábado 15 de agosto en Alicante?

El déficit comercial se dispara hasta los 32.781 millones en el primer semestre, un 30,5% más

El déficit comercial se dispara hasta los 32.781 millones en el primer semestre, un 30,5% más

OpenAI lanza 'ChatGPT para adolescentes' con filtros de seguridad y controles parentales

El Ibex 35 cierra con un suave descenso y no consigue retornar a los 20.000 puntos por la incertidumbre en Ormuz

El Ibex 35 cierra con un suave descenso y no consigue retornar a los 20.000 puntos por la incertidumbre en Ormuz

Tecnología con sello gallego para acertar la talla del zapato en segundos con solo una foto

Naturgy y Greene ponen en marcha en Elche una planta piloto para producir gas verde a partir de residuos

Naturgy y Greene ponen en marcha en Elche una planta piloto para producir gas verde a partir de residuos

La CE da luz verde a la entrada del grupo belga Sanoptis en la alicantina Oftalvist

La CE da luz verde a la entrada del grupo belga Sanoptis en la alicantina Oftalvist

La deuda pública marca máximos históricos con 1,7 billones de euros y eleva su peso respecto al PIB al 101,5%

La deuda pública marca máximos históricos con 1,7 billones de euros y eleva su peso respecto al PIB al 101,5%

La provincia de Alicante cierra el primer semestre con exportaciones similares al año anterior gracias al metal y el plástico

La provincia de Alicante cierra el primer semestre con exportaciones similares al año anterior gracias al metal y el plástico
Tracking Pixel Contents