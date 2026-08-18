La Generalitat respalda a Hosbec y acusa al Gobierno de "condenar a muerte" al Imserso

La Generalitat Valenciana sale en apoyo de los hoteleros de la Comunidad Valenciana tras la congelación de tarifas del Imserso que, según la patronal Hosbec, obligará a los establecimientos a trabajar con pérdidas. Una situación que ha llevado a la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, a acusar al Gobierno central de "condenar a muerte" este programa.

En un comunicado, Cano se hace eco de esta forma de las demandas de la organización presidida por Fede Fuster, que ha alertado de que la prórroga del contrato sin una revisión suficiente de los precios puede llevar a numerosos establecimientos a no participar en la próxima temporada 2026-2027 o a reducir de forma significativa las plazas puestas a disposición del programa.

"No se puede pedir a los hoteles que sostengan con pérdidas una política social que debe financiar adecuadamente el Gobierno de España", ha asegurado la responsable política.

Carta al ministro

La consellera ha recordado que la Generalitat ya trasladó esta posición el pasado mes de mayo, cuando remitió una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para reclamar una revisión urgente del programa tras la aprobación de su prórroga para la temporada 2026-2027. En aquella comunicación, Cano solicitó precios ajustados a los costes, mayor dotación presupuestaria y diálogo con el sector y las comunidades autónomas.

Un grupo de turistas del Imserso en Benidorm. / David Revenga

"El sector hotelero valenciano ha demostrado durante años su compromiso con el Imserso, con las personas mayores y con la desestacionalización turística, pero para garantizar la continuidad del programa es imprescindible que sus condiciones económicas se ajusten a la realidad actual", ha señalado Marián Cano. En este sentido, ha indicado que "cuando un establecimiento renuncia a participar, no lo hace por falta de compromiso social, sino porque el modelo debe ser viable para todas las partes".

La consellera ha recordado que, según los datos trasladados por los representantes del sector, los costes laborales, energéticos, alimentarios y de suministros se han incrementado más de un 30 % en los últimos años, mientras la retribución del programa se mantiene en niveles que consideran insuficientes para atender los servicios exigidos en establecimientos de tres y cuatro estrellas en régimen de pensión completa.

Corrección

En este sentido, Cano ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una "corrección" de las condiciones económicas del Imserso, así como un mecanismo estable de revisión de tarifas que evite que las sucesivas prórrogas del contrato vuelvan a dejar congelada la remuneración de los hoteles pese al aumento de los costes.

Cano ha advertido de que la falta de actualización del programa pone en riesgo una herramienta "fundamental" para mantener actividad turística y empleo durante la temporada baja en destinos de la Comunidad Valenciana que han sido claves históricamente en el éxito del turismo social en España.

La consellera ha insistido en que la Comunidad Valenciana "quiere que el Imserso continúe, porque es una política útil para las personas mayores, para los destinos turísticos y para los trabajadores", pero ha remarcado que "para que tenga futuro debe basarse en la realidad actual del sector y no en precios que han quedado desfasados".

Por ello, ha reclamado al Gobierno central que abra de forma urgente una mesa de diálogo efectiva con el sector, los operadores y las comunidades autónomas para definir un modelo viable, con presupuesto suficiente y garantías para que los hoteles puedan seguir abiertos en invierno sin comprometer su viabilidad.