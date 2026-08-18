Un proyecto liderado por AIJU permitirá reducir dos millones de toneladas de residuos de envases en la Comunidad

La Comunitat Valenciana será uno de los principales beneficiarios del proyecto europeo CircSyst, coordinado por el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio (AIJU), con sede en Ibi, gracias al desarrollo de tecnologías que permitirán reducir cerca de dos millones de toneladas de residuos de envases alimentarios mediante un innovador sistema de reciclado mecánico de envases multicapa.

La iniciativa, financiada por la Comisión Europea a través de Horizon Europe y enmarcada en la Iniciativa de Ciudades y Regiones Circulares (CCRI), destina el 37 % de su presupuesto de 10 millones de euros a demostradores piloto ubicados en la Comunidad Valenciana, donde se están validando algunas de las soluciones más avanzadas del proyecto.

El programa, que reúne a 32 entidades públicas y privadas de ocho países europeos como España, Bélgica, Finlandia, Grecia, Suecia, Austria, Eslovenia y Hungría, ya ha logrado trasladar al mercado sus primeros resultados y consolidar modelos innovadores para la valorización de residuos en tres áreas estratégicas como son el agua, los residuos biológicos y los materiales plásticos.

Cabe destacar que este proyecto tiene como principal finalidad desarrollar nueve sistemas piloto a gran escala que puedan implementar modelos de negocio circulares replicables en el ámbito europeo.

Uno de los prototipos que se están utilizando en el proyecto. / INFORMACION

En este sentido, uno de los hitos más relevantes alcanzados hasta la fecha ha sido la implantación de los primeros resultados en el mercado griego, donde productos fabricados a partir de residuos de envases posconsumo ya están siendo utilizados por empresas minoristas. Esta experiencia, desarrollada mediante campañas de sensibilización e implicación ciudadana en supermercados, supone un paso clave para demostrar que los modelos circulares pueden trasladarse con éxito desde el laboratorio hasta la actividad económica real.

Según explica Joaquín Vilaplana, coordinador de CircSyst, “el proyecto impulsa la transición hacia una economía circular mediante soluciones innovadoras y escalables que integran tecnologías avanzadas para la gestión del agua, la valorización de residuos biológicos y el reciclaje de plásticos. Nuestro objetivo es que industrias, administraciones, consumidores y responsables políticos dispongan de herramientas reales para reducir residuos, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo más sostenible”.

Como coordinador del proyecto, AIJU desempeña un papel protagonista tanto en la gestión global de CircSyst como en el desarrollo técnico de varias de las soluciones más innovadoras. En concreto, lidera la validación de tecnologías para el reciclado mecánico avanzado de PET multicapa, uno de los residuos plásticos más complejos de gestionar actualmente, y colabora en las rutas de valorización del bagazo para su incorporación en nuevos materiales plásticos.

Panel explicativo del proyecto liderado por AIJU. / INFORMACION

En el contexto del demostrador valenciano se han desarrollado 16 formulaciones de PET multicapa reciclado, de las que dos ya han sido seleccionadas y optimizadas para aplicaciones concretas como palets y cuberteros. Estos avances permiten abrir nuevas vías para reincorporar residuos plásticos complejos a la cadena de valor y reducir significativamente el consumo de materiales vírgenes.

Este demostrador, liderado por la Universidad UPV-EPSA y en el que también participan las empresas Acteco, Plastimodul y Cabka, permitirá una reducción de cerca de dos millones de toneladas de residuos de envase alimentario en la Comunidad Valenciana. Este demostrador se escala en las instalaciones de L. Pernia en Castilla la Mancha.

Por su parte, en el ámbito de los residuos biológicos, el proyecto ha conseguido extraer compuestos de alto valor añadido como polifenoles y proteínas a partir del bagazo, un subproducto de la industria alimentaria. Las fibras obtenidas podrán utilizarse como refuerzo en materiales plásticos destinados a la fabricación de palets y mobiliario exterior, en colaboración con las empresas valencianas Cabka y Ripay, permitiendo reducir alrededor de un 25 % el uso de plástico convencional.

Uno de los laboratorios de pruebas de AIJU en Ibi. / Juani Ruz

En el ámbito del agua, el proyecto está demostrando soluciones para la reutilización de aguas residuales en aplicaciones industriales. Liderado por AIDIMME, uno de los pilotos más avanzados se desarrolla en Riba-roja de Túria (Valencia), donde se están implantando tratamientos terciarios y sistemas inteligentes de monitorización que podrían permitir reutilizar entre un 20 % y un 50 % del agua actualmente desechada.

En el área de los biorresiduos, el demostrador, ubicado en Alcoy, han validado tecnologías de biorrefinería capaces de transformar residuos orgánicos de la industria alimentaria en materiales de alto valor añadido y relleno en matrices plásticas con las fibras restantes, impulsando nuevos modelos de bioeconomía circular.

Por último, respecto a los envases, el proyecto combina ecodiseño, reciclaje avanzado y participación ciudadana para mejorar la recogida y valorización de residuos plásticos, especialmente aquellos que actualmente presentan mayores dificultades de reciclaje.

Grupo de trabajo

Uno de los aspectos más destacados de CircSyst es su apuesta por implicar a todos los actores clave en el desarrollo de soluciones de economía circular. Para ello, el proyecto ha creado una comunidad de trabajo formada por empresas, administraciones públicas, entidades de investigación y otros agentes interesados, que participan activamente en el diseño y validación de las iniciativas impulsadas.

A través de distintos talleres celebrados en los territorios donde se desarrollan los proyectos piloto, los adscritos a esta base de datos identifican retos y oportunidades, proponen medidas para mejorar las políticas públicas y analizan cómo trasladar estas soluciones a otras regiones europeas. El objetivo es asegurar que las innovaciones desarrolladas no solo funcionen a nivel local, sino que puedan replicarse con éxito en diferentes contextos.

La Comisión Europea ha valorado positivamente los avances alcanzados por el proyecto y destaca que los demostradores ya están proporcionando resultados prometedores, especialmente en ámbitos como la reutilización segura del agua y la reducción de residuos plásticos difíciles de reciclar.