El tirón de metal y plástico permite a Alicante mantener la exportación en 3.800 millones en el primer semestre

El tirón tanto del metal como del plástico en el mes de junio han permitido a la provincia cerrar el primer semestre del año con una cifra de exportaciones, 3.802 millones de euros, muy similar a la del mismo periodo del ejercicio anterior. Todo un balón de oxígeno, a la vista de la tendencia a la baja que se había venido registrando en los meses anteriores como consecuencia de la reducción de las ventas al exterior de la agricultura y del calzado, dos sectores que siguen sin levantar cabeza lastrados por la saturación de los mercados europeos, en el primer caso, y del bajo consumo en el sector de la moda y la mayor fabricación en Asia, en el segundo.

Salvo en el mes de marzo, en el que las exportaciones alicantinas registraron una leve mejora, el resto, hasta mayo, todo habían sido hasta ahora retrocesos. La situación, sin embargo, cambió en junio, último periodo del que se tienen datos, con unas ventas al exterior de 644,8 millones de euros, frente a los 596,2 millones del mismo mes de 2025. Un incremento este que hay que atribuir, principalmente, al metal y al plástico, que son los dos sectores que tiraron con mayor fuerza, manteniendo la tendencia que venían arrastrando desde el inicio del ejercicio.

El plástico está registrando un buen comportamiento exportador. / Juani Ruz

Así, y en el caso del metal, destaca la evolución del subsector del aluminio y sus manufacturas, que ha pasado de 34,2 millones de junio del año pasado a 42,86 millones en el actual; los aparatos y material eléctricos, de 16,36 a 20,25 millones; o los vehículos y tractores, de 23,09 a 26,73 millones. Las máquinas y aparatos mecánicos se mantuvieron prácticamente en los mismos registros, pasando de 20,43 a 20,58 millones de euros. En lo que respecta al plástico, las cifras publicadas indican que ha transitado desde los 40,39 millones a los 44,54.

En este terreno, el de las subidas, también cabe destacar la mejora registrada en el textil, al pasar de 38,52 a 40,57 millones de euros.

El calzado sigue lastrado por el bajo consumo. / PILAR CORTES

En el otro lado, sin embargo, continúan estando presentes, como prácticamente desde el inicio del año, el sector agroalimentario y el calzado. En el primer caso, y más allá de la discreta mejora en las conservas de verdura y fruta, al pasar de 32,08 a 33,26 millones de euros, las legumbres y hortalizas retrocede desde los 29,87 millones a solo 16,08, y las frutas y frutos secos desde los 73,73 millones a 64,12.

Desde Asaja Alicante venían atribuyendo la caída de ventas al inicio del ejercicio a un retraso en la campaña, que después no se ha podido compensar debido a que cuando han llegado los productos de la provincia al mercado, este ya estaba saturado como consecuencia de las buenas cosechas registradas en la práctica totalidad de las zonas productoras. A ello hay que añadir la más que discreta cosecha de los cítricos, que tampoco ha contribuido a animar la actividad comercial agrícola.

Las hortalizas están teniendo dificultades de comercialización. / MATIAS SEGARRA

La industria zapatera, por su parte, sigue en barrena, como lo demuestra el hecho de que ha pasado de los 71,59 millones de euros que exportó en junio del año pasado a los 65,16 del actual. Con todo, y más allá de que se trata de una industria que se está viendo lastrada por un menor consumo desde la época de la pandemia, hay que señalar que su actividad comercial exterior también se está viendo condicionada por un aumento de la fabricación en los países asiáticos por parte de las propias empresas de la provincia.

Cabe destacar, en el capítulo de retrocesos, que tanto el mueble como los juguetes han experimentado ligeras caídas. En el primer caso, pasando de 13,33 a 13,30 millones de euros, y en el segundo de 9,84 a 8,25 millones.

En lo que respecta al plástico y el metal, que son los sectores que están tirando del carro, Héctor Torrente, director de la patronal de la Foia de Castalla (IBIAE), donde se concentra buena parte de esta industria, señala que "las empresas han sabido adaptarse y diversificar sus productos para resistir mejor las crisis. No les sucede, por ejemplo, lo que les pasa a las compañías de calzado, que venden un producto muy determinado y dependen del consumo de la moda. Aquí el abanico es mucho más amplio, y hablamos desde envases a mobiliario, componentes de vehículos o muchos otros subsectores".

Subida de costes

Con todo, también llama la atención sobre un factor que podría estar provocando cierta distorsión en las cifras oficiales. Y es que, según sus palabras, "una parte del incremento en los datos de exportación habría que atribuirlos al aumento de los precios, dado que tanto el plástico como el metal se están viendo afectados por una subida de costes en la energía y en la materia prima que las empresas no están teniendo otro remedio que trasladar a sus productos. Así que, insisto, una parte de los millones de euros que constan en las estadísticas oficiales corresponden a este motivo".

Sea como fuere, lo cierto es que el aumento experimentado por las exportaciones este mes de junio ha servido para compensar la deriva que se venía arrastrando en los meses anteriores, de manera que el primer semestre se ha cerrado con 3.802 millones de euros, una cifra muy similar a los 3.820 del mismo periodo del ejercicio anterior.