El Consell destina 18,4 millones de euros a modernizar 320 pymes industriales de Alicante

La Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha destinado 18,4 millones de euros a la modernización de 320 pymes industriales de la provincia de Alicante. Esta inversión, de la que las principales beneficiarias son firmas de Ibi. Elche, Banyeres, Alicante, Alcoy, Biar, Castalla y Crevillent, permitirá movilizar 65,5 millones de euros de iniciativa privada, contribuyendo al mantenimiento de 10.438 puestos de trabajo y favoreciendo la creación de 384 nuevos empleos.

Las subvenciones forman parte de la convocatoria Inpyme 2026, que cuenta este año con 49,3 millones de euros para toda la Comunidad Valenciana, el presupuesto más alto hasta el momento, dentro de la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028.

El metal es uno de los sectores que se ha visto beneficiado. / JUANI RUZ

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha manifestado que "estas ayudas representan una apuesta decidida por el tejido industrial de la provincia de Alicante, formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que son motor de empleo, innovación y desarrollo económico de la provincia".

“Gracias a esta iniciativa, las pymes de Alicante van a poder invertir en maquinaria más eficiente y sostenible, modernizar sus procesos, reforzar su competitividad y optimizar sus resultados”, ha añadido al respecto.

Las ayudas Inpyme llegan este año a un total de 61 municipios de la provincia de Alicante, consolidando su papel como uno de los territorios industriales más diversos y dinámicos de la Comunidad Valenciana, y reforzarán a sectores estratégicos alicantinos como el textil, el cuero y calzado, el plástico, el juguete y el metalmecánico, que concentran buena parte de las inversiones destinadas a modernización y mejora de procesos productivos.

Las empresas del plástico también se ecuentran entre las beneficiarias. / JUANI RUZ

El impacto territorial de estas ayudas se refleja especialmente en los municipios con mayor peso industrial de la provincia. De esta manera, Ibi lidera la distribución de ayudas con 2,9 millones de euros para impulsar proyectos de inversión productiva en 44 pymes, seguida de Elche, que recibirá 1,9 millones de euros destinados a 38 empresas.

Banyeres de Mariola concentra 1,2 millones para un total de 18 pymes, mientras que Alicante obtiene cerca de un millón de euros (997.633 euros) para apoyar a 15 pymes. Asimismo, Alcoy, Biar, Castalla y Crevillent figuran entre los municipios con mayor volumen de ayudas concedidas.

Riesgo de despoblación

Las ayudas también apoyan la actividad industrial en municipios en riesgo de despoblación de la provincia, caso de l’Atzúbia, Beniarrés, Benimarfull, Hondón de las Nieves, Gaianes y Ràfol de Almúnia, donde 10 pymes recibirán 584.771 euros para impulsar su competitividad y crecimiento.

En este sentido, la titular de Industria ha asegurado que “contribuirán a fijar población y a garantizar la continuidad de la actividad económica en zonas donde la industria es un elemento clave para generar empleo”.

Cabe recordar que las subvenciones Inpyme permiten financiar con hasta 200.000 euros por proyecto actuaciones como la creación de nuevos establecimientos industriales, la ampliación o modernización de instalaciones existentes, la diversificación de la producción o la incorporación de cambios esenciales en los procesos productivos.

“Con ellas, desde el Gobierno valenciano impulsamos una transformación industrial que refuerza la eficiencia, la innovación y la capacidad de crecimiento de las pymes alicantinas”, ha concluido la consellera.