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La inflación de la Eurozona repunta hasta el 2,9% y la de la UE al 3%

El encarecimiento de la energía en un 10,3% en julio frente al 8,5% del mes anterior ha sido el componente con mayor contribución al alza

Barcelona 10/06/2024 Clientela en una frutería del barrio del Carmel de Barcelona para ilustrar reportaje sobre los precios de alimentos básicos sin IVA, como la fruta y la verdura . consumo inflación mercado supermercado consumidor Fotografía de Ferran Nadeu

Barcelona 10/06/2024 Clientela en una frutería del barrio del Carmel de Barcelona para ilustrar reportaje sobre los precios de alimentos básicos sin IVA, como la fruta y la verdura . consumo inflación mercado supermercado consumidor Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

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Jaime Mejías

Jaime Mejías

La tasa de inflación interanual de la Eurozona se situó en el mes de julio en el 2,9%, una décima más a la registrada en el mes anterior. Por su lado, el IPC de la Unión Europea (UE) repuntó también una décima, hasta el 3%. Así se desprende de los datos divulgados por Eurostat, la oficina estadísticas de la UE, este miércoles.

El componente que más contribuyó al repunte de precios en la Eurozona fue la inflación energética, que aumentó un 10,3% en julio frente al 8,5% al que lo hizo el mes anterior. Por su parte, el coste de los alimentos frescos repuntó en un 2,4%, siete décimas menos frente al dato de junio.

Asimismo, el precio de los bienes industriales no energéticos se incrementó en julio un 0,9% interanual, frente al 0,7% de junio, mientras que los servicios se encarecieron un 3,3%, una décima más que el mes anterior.

El impacto de la energía

De tal manera, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se situó en el 2,2%, en línea con el mes pasado. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, repuntó al 2,5% desde el 2,4%.

Atendiendo al desglose de las cifras, entre los Estados miembro de la UE, la inflación anual disminuyó durante el mes de julio en quince, permaneció estable en tres y aumentó en nueve. Las tasas anuales más bajas se registraron en Suecia (0,3%), República Checa (1,3%), Dinamarca y Hungría (ambas con un 1,6%), mientras que las mayores subidas interanuales de precios correspondieron a Rumanía (8,2%), Lituania (5,4%), Chipre y Bulgaria (ambas con un 4,4%).

En el caso particular de España, la tasa de inflación armonizada se situó en el 3,9%, tres décimas más que en junio y la más alta entre las grandes economías del euro, ya que en Francia fue del 2,4%, mientras que en Alemania se ha situado en el 2,8% y en el 2,9% en Italia. Así, la inflación observada en España es nueve puntos porcentuales superior a la registrada en la media de la UE.

La previsión del BCE

Tal y como recoge 'Europa Press', el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, anticipaba este martes que la tasa de inflación de la zona euro rondará el 3% durante el resto de 2026, aunque la evolución de los precios dependerá en gran medida de si finalmente se resuelve la crisis de Oriente Próximo.

"Probablemente se mantendrá en torno al 3% durante el resto del año", comentaba ayer el economista irlandés durante una entrevista con la cadena RTE1, recogida por Europa Press, donde afirmó que, si bien no es comparable a la situación de 2022, se trata de un nivel "muy por encima del objetivo del 2%".

Noticias relacionadas y más

Además de los precios energéticos, Lane advirtió de que fenómenos meteorológicos como 'El Niño' , "previsiblemente ejercerán una mayor presión al alza sobre la inflación", principalmente en 2027, cuando la subida de precio de los alimentos "será uno de los principales impulsores de la inflación durante el próximo año".

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Fuente: El Periódico

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