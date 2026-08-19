Récord histórico: Alicante alcanza las 63.765 empresas gracias al sector turístico

Lo nunca visto. La provincia de Alicante ha alcanzado su máximo histórico en número de empresas, 63.765, y lo ha hecho a lomos del que sin duda es su sector más dinámico, como son los servicios. De hecho, esta actividad, tan ligada al turismo, es la principal responsable del aumento de 1.372 firmas en los últimos doce meses, en un contexto, y ese el factor negativo, en el que el resto de sectores, construcción, industria y agricultura, han retrocedido. Los expertos, de hecho, advierten de que se estaría asistiendo a las primeras señales de ralentización del actual ciclo económico expansivo.

La pandemia tuvo unas consecuencias nefastas para la economía a nivel general, con una parálisis de la actividad que derivó en numerosos cierres de empresas. En la provincia de Alicante, sin ir más lejos, se pasó de 60.048 firmas en 2019 a 57.907 solo un año después. A partir de ahí se produjo un efecto rebote, con un potente ciclo de recuperación que ha llevado a alcanzar la cifra más elevada de empresas que haya tenido nunca el territorio alicantino, superando en 3.711 las que había antes del coronavirus.

La construcción ha reducido el número de empresas en el último año. / ALEX DOMINGUEZ

De esta forma, y según los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVF), la provincia contabiliza en la actualidad 63.765 empresas, 1.372 más que hace un año, en una evolución de la que el responsable es el sector servicios, que es el único que ha crecido y de manera más que significativa. Y es que el incremento de 1.998 empresas, que ha llevado a esta actividad a alcanzar las 49.528, contrasta abiertamente con la reducción de 476 registrada en la construcción, hasta quedarse em 6.829; las 147 menos de la industria, para situarse en 5.567; y las tres que pierde la agricultura, hasta totalizar 1.841.

La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), Paloma Taltavull, considera normal que los servicios estén teniendo en la provincia este comportamiento tan positivo, teniendo en cuenta el imparable crecimiento de actividades como las relacionadas con el turismo. También asevera que la evolución negativa del sector de la construcción ya se venía en cierta forma venir, por cuestiones como la subida de tipos.

La industria también ha presentado una evolución negativa. / HECTOR FUENTES

Lo que sí considera una cuestión preocupante es lo que está sucediendo con la industria. Según sus palabras, "no es una buena noticia que se esté reduciendo el tejido empresarial de nuestros sectores productivos, pero ahí están pesando los efectos del actual contexto internacional, que no se ve claro con conflictos que están afectando al comercio y que no se acaban de resolver, como la guerra de Gaza, la crisis del petróleo o los vaivenes con los aranceles".

Actividades científicas

Lo que suaviza la situación, en lo que respecta a la pérdida de empresas en la industria, es que una parte de las nuevas firmas que se han creado en el sector servicios han ido a parar a actividades diferentes a las turísticas, como las administrativas, las profesionales, las científicas y las técnicas, lo que, subraya Taltavull, "aportan mayor valor añadido y demuestran la fortaleza del clúster alicantino vinculado a las nuevas tecnologías".

En cualquier caso, la catedrática de la UA es de la opinión de que el actual ciclo económico expansivo está empezando a mostrar debilidades. "Llevamos -indica- muchos años creciendo, y en algún momento debe reducirse el ritmo de la actividad. En mi opinión, no creo que llegue a haber un decrecimiento, pero a la vista de cómo está el panorama internacional y el menor ritmo de nuestros socios europeos, sí que es más que probable que asistamos a una ralentización".