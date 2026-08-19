La ruina de vivir de alquiler en Alicante: casi 3.300 euros más al año que pagar una hipoteca

La situación del mercado inmobiliario no es fácil para nadie que esté buscando una vivienda en Alicante en estos momentos, pero aquellos que no tienen otra alternativa que acudir al alquiler lo tienen especialmente complicado. La escalada de los precios de los últimos años ha provocado que el pago mensual que deben afrontar las familias en esta situación se coma ya hasta el 37 % de sus ingresos, diez puntos más de lo que deberían destinar a la cuota de la hipoteca necesaria para pagar esa misma casa. Claro está, si tuvieran el dinero necesario para pagar la entrada.

Así lo refleja el último informe elaborado por Idealista, que cruza los precios de alquiler y compra de cada provincia y de su capital, con la renta media disponible de los hogares de esa zona. Y el resultado es que las familias cada vez deben destinar una mayor parte de lo que ganan a pagar la casa, superando en muchos casos el límite máximo que aconsejan los expertos para mantener unas finanzas domésticas saneadas.

Aunque lo cierto es que el empeoramiento de la denominada tasa de esfuerzo se nota en todos los segmentos, son aquellos que deben recurrir al alquiler los que más lo están notando. Así, según los datos del portal, hace solo cinco años el pago mensual por un piso de dos dormitorios en la provincia se llevaba el 23,3 % de los ingresos familiares, una cantidad bastante asequible.

Panel de ofertas de una inmobiliaria de Alicante. / HECTOR FUENTES

Si embargo, a partir de 2022 este porcentaje empezó a crecer a de forma acelerada, a medida que los precios del alquiler se disparaban. Así, a finales de ese año el esfuerzo necesario para pagar al propietario ya alcanzaba el 30 %, una cifra que siguió ascendiendo hasta situarse en el 37 % en la actualidad.

Y es que, si se tienen en cuenta los datos que ofrece el propio portal, en estos momentos la renta media por metro cuadrado se sitúa en 12,6 euros por metro cuadrado, lo que significa que un piso de 80 metros ya supone un desembolso de 1.008 euros mensuales.

Compra

Mientras, el precio de compra también ha subido, pero lo ha hecho en menor media. En 2022 la cuota media de la hipoteca necesaria para pagar ese mismo piso equivalía al 18 % de los ingresos familiares en Alicante, un porcentaje que en la actualidad ya alcanza el 27 %, o, lo que es lo mismo, unos 735 euros mensuales.

Sin duda, una cantidad significativa, pero, en cualquier caso, supone un ahorro de más de 270 euros mensuales sobre el pago del alquiler, lo que se traduce en casi 3.300 euros al año de diferencia.

En este caso, claro está, el gran obstáculo es el ahorro necesario para hacer frente al 20 % del precio de la casa que no financian los bancos, a lo que hay que sumar aproximadamente otro 10 % más para los impuestos y los gastos de notaría. Si se tiene en cuenta que el metro cuadrado se paga en estos momentos en la provincia a 2.744 euros de media, un piso de 80 metros ya vale 219.520 euros.

Esto significa que, quien quiera comprar, deberá disponer de más de 65.000 euros de antemano. Una cantidad de la que muy pocos jóvenes disponen, como también les ocurre a los inmigrantes recién llegados de otros países para trabajar, que suponen el otro gran colectivo demandante de vivienda.

Avales

Se trata, además, de una situación que corre el riesgo de enquistarse, ya que el elevado importe de los alquileres a los que muchos de estos posibles compradores se ven abocados les impiden ahorrar. Es decir, que tampoco tienen perspectivas de poder comprar en un futuro, de ahí que varias de las iniciativas que están tratando de promover, tanto el Gobierno central, como la Generalitat vayan encaminadas a avalar a los compradores para que los bancos les puedan prestar el 95 % o el 100 % del precio de la casa y romper este círculo vicioso.

Dos personas consultando las ofertas de una inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

En otros casos, muchos jóvenes están consiguiendo acceder a una vivienda en propiedad gracias a la ayuda de los padres para el pago de esta entrada.

En el resto del país, Málaga es la provincia donde se requiere un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda tipo, con un 58% de los ingresos familiares para abonar el pago mensual. Le sigue Baleares (48%); Valencia (38%), Alicante, Madrid y Santa Cruz de Tenerife (37%), Cádiz (35%), Huelva (33%), Las Palmas y Barcelona (32%), y Girona, Sevilla y Segovia (31%). En el otro extremo, Teruel es la provincia con menor exigencia (18%), seguida de Palencia, Lleida, Ciudad Real y Huesca (21%).

En el caso de la compra, Baleares (48%) y Málaga (45%) lideran el esfuerzo, seguidas de Santa Cruz de Tenerife (36%) y Madrid (35%). La provincia de Barcelona se sitúa en el 24%. Teruel y Soria registran la tasa más baja, con el 11%, seguidas de Jaén, Cuenca, Palencia, Zamora, Ciudad Real, Ourense y León, con el 12%.