Arcadi España, sobre los menores de Ceuta: "El Gobierno va a cumplir la ley y dar dignidad a nuestro país"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido este jueves que el Gobierno "va a cumplir la ley" en el caso de los cientos de menores que entraron ilegalmente a Ceuta, para los que defendió un tratamiento "singularizado" -es decir, en el que se analice caso a caso si hay posibilidad de devolverlos de forma segura con sus familias en sus países de origen-, es decir, "un tratamiento de un país decente, como es el nuestro".

España ha respondido así al ser preguntado por las supuestas discrepancias entre distintos ministros, después de que Fernando Grande-Marlaska (Interior) y José Manuel Albares se haya posicionado a favor de que todas las personas que hayan entrado ilegalmente sean devueltas a Marruecos mientras que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, aboga por su reparto entre las autonomías de la península.

Una cuestión que el valenciano ha respondido criticando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su visita del miércoles a Ceuta, en la que abogó por el retorno de todos los migrantes, incluidos los menores. "Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino, y ellos lo saben", ha señalado, acusando al popular de ofrecer un "mitin buscando votos".

Jurisprudencia del Supremo

Así, el ministro ha recordado que el Tribunal Supremo ya dictaminó que es ilegal la expulsión de menores no acompañados "sin ningún tipo de expediente administrativo, sin escucharles, sin el papel de la Fiscalía, sin la tutela que deben tener las comunidades autónomas". Es decir, sin tener garantías de que se les devuelve a un entorno seguro.

"Lo que está claro es que el Gobierno de España va a cumplir con la legalidad", ha insistido España. "Un niño o una niña, como las que están ahora en Ceuta, tienen que tener un tratamiento singularizado. Los derechos de los menores están muy por encima del interés electoral del Partido Popular. Hay casos dramáticos, que hemos visto, de muchas niñas menores de edad, sin sus padres, en una situación muy difícil, y necesitan un tratamiento de un país decente como es el nuestro", ha señalado el ministro, que ha recalcado que "hay que seguir los procedimientos (…) y eso es lo que va a hacer el Gobierno de España, cumplir con la legalidad vigente y dar dignidad a nuestro país".

En cuanto a las críticas desde la Generalitat por el supuesto recorte de los fondos que transfiere el Ejecutivo central para la acogida de menores, España ha recordado que la tutela de estos niños "es una competencia autonómica" y ha lamentado que haya presidentes autonómicos que solo ejercen "a tiempo parcial", en referencia a que asumen sus competencias "en función de si les conviene o no".

"Lo hemos visto con los incendios, que parecía que no eran responsables de tener esa competencia. Lo hemos visto con los menores, que parece que tampoco lo son", ha censurado. En esta línea, ha recordado que el Gobierno central ya aumenta estos recursos "en momentos de tensión", recordando los 25 millones que se destinarán a Ceuta, pero ha reclamado también que las autonomías hagan el esfuerzo financiero que les corresponden para ejercer sus obligaciones.

"Yo les daría un consejo a algunas comunidades autónomas, que en vez de hacer regalos fiscales a las grandes rentas, prioricen los servicios públicos. Prioricen la sanidad, prioricen la educación, prioricen también la atención a los menores que vienen a nuestro país, huyendo de la guerra, del hambre, sin sus padres y sin sus madres", ha concluido, en clara alusión a las rebajas aprobadas por la Generalitat en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.