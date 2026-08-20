Esta es la calle con las viviendas más caras de la Comunidad Valenciana

Vivir en un acantilado al borde del mar, rodeado de pinos y junto a una de las calas más codiciadas de la Costa Blanca tiene su precio. De hecho, el más caro de toda la Comunidad Valenciana.

Que se lo pregunten a los vecinos de la calle Richard Wagner en Xàbia, que, según un estudio realizado por Idealista, es el vial con las viviendas más exclusivas de toda la autonomía, con un coste medio de 4,2 millones de euros.

La calle se encuentra cerca del Cabo de la Nao y la urbanización Balcón al Mar, una zona residencial repleta de villas de lujo, con grandes terrazas y piscinas con vistas de infarto.

Además, se trata de una zona bastante conocida por ser la que da acceso a una de las calas más codiciadas de la zona, la Cala Ambolo, una auténtica joya en la que disfrutar del buceo o de un día de relax, en un entorno privilegiado.

La más cara de España

Eso sí, por muy exclusiva que sea, los precios que se pagan por las mansiones en este enclave siguen muy lejos de los que alcanzan otras urbanizaciones de lujo. Así, la calle más exclusiva de España para comprar vivienda se encuentra en la isla de Mallorca, concretamente en el municipio de Andratx, y es el Camí des Salinar. Allí los propietarios piden una media de 15 millones de euros a quien quiera comprar alguna de sus lujosas viviendas.

Una de las viviendas en venta junto a la cala Ambolo. / IDEALISTA

La medalla de plata de este exclusivo ranking se lo lleva el paseo de los Lagos en la famosa urbanización de la Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con un precio medio de 11 millones de euros. La tercera posición abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, donde los vendedores piden 10.500.000 euros por sus viviendas.

El cuarto puesto corresponde a otra vía en Baleares, concretamente a la calle Mossa en Palma, cuyas viviendas tienen un precio de 9.800.000 euros. Le sigue el paseo del Conde de los Gaitanes, en la madrileña urbanización La Moraleja, con 8.900.000 euros y en sexto lugar volvemos a la ciudad de Palma, ya que las viviendas en la calle Binicaubell cuestan de media 7.900.000 euros.

En el séptimo puesto aparece otra vía malagueña: la calle Osa Menor en Marbella y sus casas con un valor medio de 7.850.000 euros. El octavo y noveno lugar corresponden a dos vías madrileñas, la calle Serrano y la calle José Ortega y Gasset, que además comparten el precio medio de sus viviendas: 6.950.000 euros. Para cerrar este exclusivo ranking volvemos a Marbella, concretamente a la Urbanización Cascada de Camoján, cuyos vendedores piden de media 6.395.000 euros por sus viviendas.