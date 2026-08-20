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Bajo la marca García Millán

GB Foods invierte más de 20 millones en una nueva fábrica para elaborar gazpacho y salmorejo envasados

La compra de estas dos sopas frías se ha reactivado en España, donde se consumen 85,3 millones de litros anuales, lo que ha llevado a las empresas productoras a incrementar su facturación en un 12,8% en el último año

Surtido de gazpachos y salmorejos de la marca García Millán, que se elaborarán en la nueva planta de La Rinconada, en Sevilla.

Surtido de gazpachos y salmorejos de la marca García Millán, que se elaborarán en la nueva planta de La Rinconada, en Sevilla. / García Millán

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María Jesús Ibáñez

Barcelona

La empresa catalana GB Foods (la antigua Gallina Blanca) tiene previsto invertir entre 20 y 25 millones de euros en la construcción de un nuevo centro de producción hortofrutícola y de transformación en el municipio sevillano de La Rinconada, en el que elaborará gazpacho y salmorejo comercializado bajo la marca García Millán. La previsión es que en la nueva planta trabajen más de medio centenar de personas, según ha confirmado el ayuntamiento de la localidad andaluza.

El propósito es que las instalaciones vayan más allá de un mero proyecto industrial y que se acaben convirtiendo en un centro de investigación y desarrollo en el que se quiere implicar también a la universidad, agricultores, investigadores y ciudadanía. El complejo, que gestionará la firma Salsas Salteras, adquirida por GB Foods en 2018, constará también con un centro de formación que permitirá optimizar resultados y garantizar el progreso futuro de la fábrica, según informa 'El Correo de Andalucía'.

El lugar en el que se ubicará este proyecto ocupa una finca de 30 hectáreas que fue comprada hace ya unos años por el grupo alimentario, no lejos del aeropuerto de Sevilla. Allí, según fuentes municipales, se creará "un entorno medioambientalmente sostenible y respetuoso con el entorno, que va a mimetizarse en un cortijo típico andaluz, cuya fachada dará a la autovía y que ocupará una hectárea, mientras que el resto de la propiedad se destinará a plantación de las materias primas necesarias para la elaboración de su producto y como banco de pruebas de I+D+i vinculado a las diferentes especies de materias primas requeridas".

Proyecto de la empresa Salsas Salteras, perteneciente al grupo GB Foods, para su nueva planta en La Rinconada, en Sevilla.

Proyecto de la empresa Salsas Salteras, perteneciente al grupo GB Foods, para su nueva planta en La Rinconada, en Sevilla. / Ayuntamiento de La Rinconada / El Correo de Andalucía

La apuesta de la compañía alimentaria por este proyecto innovador se produce en un momento en el que el consumo de gazpacho y salmorejo preparados se ha reactivado en España, con un incremento del 15,2% entre junio de 2025 y mayo de 2026 (el último mes con datos disponibles en el panel que elabora el Ministerio de Agricultura y Alimentación). Según este mismo informe, el volumen total de consumo de estas dos sopas frías ascendió en ese periodo a 85,3 millones de litros, lo que supuso un consumo per cápita de media de 1,81 litros en el último año, las dos terceras partes concentradas entre junio y septiembre.

El gazpacho y el salmorejo ya envasados destacan, en el último informe de consumo alimentario en los hogares españoles, como uno de los vectores que explican el crecimiento global del segmento de platos preparados, una tendencia en auge que se justifica por la falta de tiempo para cocinar y la búsqueda por parte del consumidor de soluciones prácticas y cómodas. De hecho, mientras entre junio de 2025 y mayo de 2026, el volumen de comida ya preparada y envasada se incrementó en un 5,6%, los gazpachos y salmorejos triplicaron ese porcentaje.

Imagen de archivo de dos raciones de gazpacho.

Imagen de archivo de dos raciones de gazpacho. / FUNDACION DESCUBRE / Europa Press

Además, según subraya el informe ministerial, una de las particularidades es que en esos meses se registró un descenso del precio medio de estos dos productos de 2,40 euros por litro, un 2,1% menos que en los 12 meses anteriores, lo que contrasta con el global de los datos de consumo de alimentos. Pero, pese a su abaratamiento, el importante aumento que hubo en la demanda permitió que la facturación de las empresas que elaboran gazpacho y salmorejo creciera el 12,8%, con un total de 204,81 millones de euros.

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Y es que el consumidor identifica los gazpachos y salmorejos como productos característicos de la dieta mediterránea, elaborados con productos de alto valor nutricional. Destacan sobre todo su carácter refrescante, motivo por el que el consumo se concentra principalmente en los meses de verano. Julio es el mes de mayor consumo, con 0,36 litros per cápita, seguido de junio (0,34 litros) y agosto (0,28) y, ya en menor medida, septiembre (0,18).

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