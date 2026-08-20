Mercalicante pisa el acelerador de su segunda ampliación tras lograr una ocupación del 80 % en la primera

Mercalicante se queda pequeño. La buena marcha del sector agroalimentario de la provincia -uno de los que más tirón tienen en estos momentos- ha provocado que el complejo mayorista participado por la empresa estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Alicante ya tenga ocupada más del 80 % de la última ampliación de 19.000 metros cuadrados ejecutada entre el año pasado y el actual. Unas cifras que han llevado a sus responsables a acelerar los planes para una segunda ampliación de mayores dimensiones.

Así lo ha señalado este jueves el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones, durante la visita que ha realizado al recinto junto al ministro de Hacienda, Arcadi España; y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Miñones ha destacado que la primera ampliación ha permitido la instalación de nuevas empresas en el complejo, que ya copan el 80 % de los terrenos e instalaciones disponibles. De esta forma, la ocupación total del recinto -incluyendo las nuevas parcelas y naves y las existentes anteriormente- ya ronda el 85 % y que también el mercado mayorista de frutas y verduras está al 90 %.

Primeros pasos

El presidente de Mercasa ha avanzado que la sociedad pública ya trabaja en la expropiación de los terrenos necesarios para una segunda ampliación, que se ubicaría sobre los terrenos que ocupaba antiguamente la fábrica de Coca-Cola de Alicante, ya desaparecida.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, visita las instalaciones de Mercalicante / Rafa Arjones

En este sentido, el pasado mes de noviembre el ayuntamiento de la ciudad ya dio los primeros pasos para recalificar los 58.000 metros cuadrados de suelo que ocupaba la factoría, a través de una modificación puntual del PGOU.

"Vamos dando los pasos necesarios para que de aquí a tres años podamos tener esas nuevas instalaciones", ha estimado Miñones, sobre los plazos en los que estará disponible esta nueva ampliación.

Lo cierto es que la situación de Mercalicante no es algo excepcional. Según ha explicado el responsable de la sociedad pública, "el 70 % de la red de 24 mercas que existen en España tienen necesidades de ampliación", ante el tirón que experimenta el sector agroalimentario.

El ministro

Precisamente, la visita del ministro de Hacienda respondía al deseo de "poner en valor" la actividad de estos recintos, por los que pasa "el 80% de las frutas y hortalizas que se comercializan en nuestro país, el 85% del pescado y el 60% de la carne", según ha apuntado Arcadi España. Unas cifras que equivalen al 1,4% del PIB español. En todo el país, los recintos participados por Mercasa suman 30.000 empleos y acogen unas 3.100 empresas.

En el caso concreto de Mercalicante, el recinto da trabajo a un millar de personas de forma directa y otras 3.000 de forma indirecta, según ha apuntado el ministro.

"Gran parte de los productos que pasan por Mercalicante son productos de proximidad, son productos de los agricultores de la zona, saludables y de primerísima calidad, y eso también hace más fuertes a los agricultores y al conjunto de la economía alicantina", ha asegura el titular de Hacienda, antes de recordar que el complejo también cuenta con unas instalaciones donde los productos agroalimentarios pueden pasar los controles de aduanas para su exportación, lo que favorece esta actividad.

Otro momento de la visita del Ministro de Hacienda a Mercalicante. / RAFA ARJONES

Mercalicante cerró el año pasado con una cifra de negocio de 2.974.464 euros, lo que supone un incremento del 1,8 % respecto al año anterior. El pasado ejercicio estuvo marcado por la incorporación de ingresos extraordinarios de 1,69 millones de euros, derivados de la incorporación de dos naves recibidas, tras la finalización de los contratos de derecho de superficie. De esta manera, 2025 se ha cerrado con un beneficio de 1.975.213 euros, una cifra que sin tener en cuenta los resultados extraordinarios arrojaría un resultado de explotación de 425.228 euros.

El complejo realizó inversiones por 4.231.612 euros, en lo que supone el mayor esfuerzo inversor de la última década.