La provincia de Alicante sumará hasta 2040 el triple de jubilados que de trabajadores

La provincia de Alicante sumará en 2040 el triple de jubilados que de trabajadores. Esas son las proyecciones que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la población en edad laboral incorporará en este tiempo a 53.064 personas, cifra que contrasta abiertamente con los 154.567 mayores de 64 años. Son los conceptos en los que se basa un informe del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, que advierte de que, esa disparidad en los porcentajes de crecimiento de los dos sectores de población, propiciará que las empresas se encuentren con dificultades para cubrir sus puestos de trabajo.

Las previsiones, en concreto, apuntan a que la población de 16 a 64 años aumentará en territorio alicantino de 1.422.855 a 1.486.919 personas, lo que supone 53.064 más merced a un incremento del 3,7 %, mientras que el grupo de 65 o más años crecerá de 502.528 a 657.095, lo que representa 154.567 más, como consecuencia de una subida mucho más acusada, del 30,8 %. Dicho de otro modo, en 2040 uno de cada cuatro residentes en la provincia, un 26,9 %, tendrá al menos 65 años.

Una oficina de empleo en la provincia de Alicante. / JUANI RUZ

La Fundación Adecco señala que el fuerte incremento de los mayores de 64 años se explica en gran parte en los "baby boomers", generaciones muy numerosas nacidas principalmente en las décadas de 1960 y 1970, que llegarán progresivamente a esa edad. Mientras tanto, sin embargo, las cohortes que se incorporarán a partir de los 16 años serán más reducidas debido a la caída de la natalidad.

Y es ahí donde se puede producir el conflicto, habida cuenta de que, según advierte el informe realizado por el observatorio de dicha fundación, ese crecimiento de la población mayor de 64 años, muy superior al de la población laboral, tendrá efectos sobre la capacidad de las empresas para cubrir vacantes y sobre la financiación de los sistemas de protección social.

Planta de producción de una empresa metalúrgica / HECTOR FUENTES

Ante este desafío demográfico, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, califica de fundamental retener y actualizar el talento sénior, sin que la prolongación de la vida laboral descanse únicamente en elevar la edad legal de jubilación. En su opinión, la situación requiere crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan, quieran y sean capaces de permanecer activas durante más tiempo. Todo ello a través de la formación continua, la actualización digital, la prevención de riesgos, la adaptación de puestos, la flexibilidad horaria y transiciones graduales hacia la jubilación.

El informe asevera que, igualmente, la migración será una necesidad estructural para responder al envejecimiento demográfico y a las necesidades de talento del tejido productivo. Sin embargo, no se trata únicamente de incorporar más personas, sino de asegurar la adecuación entre los perfiles que llegan, las competencias que acreditan y las vacantes reales que necesitan cubrir las empresas.

Centro logístico de una empresa de cartonajes. / Juani Ruz

Para ello, se plantea reforzar la selección y la formación en origen mediante acuerdos con escuelas, centros de Formación Profesional y universidades de los países de procedencia; avanzar en la homologación ágil de titulaciones y en la acreditación de competencias antes de la llegada; y desplegar políticas eficaces de acogida, formación y no discriminación. Todo con la finalidad de que la migración pueda integrarse con mayores garantías, responder a los déficits de talento existentes y aportar productividad desde el primer día.

Desde la Fundación Adecco, asimismo, se remarca que la escasez de talento no responde únicamente a un problema de cantidad, sino también al desajuste entre las competencias disponibles y las que demandan las empresas. Motivo por el que se considera necesario cualificar y recualificar a la población activa, con especial atención a los sectores y perfiles con mayores dificultades de cobertura.

Digitalización

De igual forma, se recomienda utilizar la digitalización, la inteligencia artificial y el rediseño de puestos de trabajo, como una fórmula para reducir errores y tiempos de ciclo, liberar horas para funciones de mayor valor añadido y mejorar la eficiencia de las organizaciones.

Francisco Mesonero, por último, pide situar la inclusión en el centro de la respuesta, sobre la base, asevera, de que "no podemos permitirnos que personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión y otras personas con dificultades de acceso al empleo permanezcan al margen cuando las empresas afrontan una creciente escasez de profesionales. Es necesario invertir en empleabilidad, orientación, formación, accesibilidad y acompañamiento, pero también eliminar los prejuicios y barreras que aún limitan el acceso al trabajo".