El Puerto de Alicante licita por 1,3 millones la urbanización del entorno del futuro Hub Digital del Consell

El Puerto de Alicante ha licitado por 1,3 millones de euros las obras de urbanización del entorno de las antiguas naves de la empresa Pescados Amaro, donde se ubicará el Hub Digital de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. La actuación, con la que se prevé mejorar los accesos, contempla la demolición y desamiantado de los edificios en desuso situados alrededor.

Tal y como se ha venido informando, fue en noviembre de 2023 cuando el pleno del Consell aprobó un convenio con la Autoridad Portuaria, por medio del cual las antiguas naves de Amaro pasaban a manos de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para la creación de un Hub Digital. Se trataba de un proyecto que empezó a dar sus primeros pasos de la mano del anterior Ejecutivo autonómico, pero que el nuevo Gobierno consolidaba con la firma de este acuerdo.

El complejo, cuyo proyecto está en la fase de redacción, requerirá de una inversión de 4,4 millones de euros. Ocupará una superficie de 5.000 metros cuadrados, en la cual está previsto ubicar un centro formativo y de investigación relacionado con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. También se prevé crear un ecosistema en el que empresas punteras en el ámbito de la innovación y la digitalización interactúen con startups generando sinergias.

Las antiguas naves de Pescados Amaro en el Puerto de Alicante. / HECTOR FUENTES

Pues bien, en este contexto, el Puerto de Alicante acaba de licitar la primera fase de la urbanización del entorno por un importe de 1.267.156 euros. Según se hace constar en el pliego de condiciones, la actuación incluirá la demolición y desamiantado de las naves en desuso situadas en tres parcelas, así como la antigua "nave motores" junto con su edificio anexo en la zona de poniente. Todo con la finalidad de mejorar los accesos y el entorno en esta manzana.

La urbanización de la zona, según las fuentes consultadas, también permitirá ofrecer estos terrenos, que en la actualidad están carentes de actividad, para que puedan acoger empresas.

Plazos

El plazo para la presentación de ofertas concluye el 19 de septiembre y el de ejecución de las obras está fijado, inicialmente, en cinco meses.

Desde la conselleria han destacado que el Hub Digital que ahora empieza a dar sus primeros pasos será complementario al denominado Distrito Digital 5, un espacio situado también en el puerto alicantino, y conformado por cuatro edificios con todos los servicios necesarios para la implantación de startups, empresas y multinacionales de perfil tecnológico.