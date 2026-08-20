Suma y sigue: el tráfico de mercancías del Puerto de Alicante roza los dos millones de toneladas tras un aumento del 26 %

El tráfico de mercancías del Puerto de Alicante va a más desde el inicio de 2026. Así lo constatan las estadísticas correspondientes a los siete primeros meses del año, que reflejan el movimiento de 1.977.253 toneladas, un 26,06 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Todo en un contexto en el que la actividad crucerística también registra un fuerte crecimiento, en este caso del 25,46 %, lo que ha permitido alcanzar los 158.853 pasajeros.

La evolución confirma el dinamismo de la actividad portuaria y el fortalecimiento de Alicante como infraestructura logística y nodo de conexión para el comercio exterior. En este sentido, destaca especialmente el comportamiento de la mercancía general, que alcanza las 1.150.563 toneladas, un 45,85 % más que hace un año, fundamentalmente en lo referente a mercancía contenerizada.

El tráfico de contenedores continúa ganando peso en la actividad del puerto. Hasta julio se han movido 143.489 TEU (medida estándar de 20 pies, utilizada en el transporte de carga por barco), frente a los 108.160 del mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 32,66 %.

Descarga de contenedores en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

El comercio exterior constituye otro de los principales indicadores positivos del periodo. El tráfico exterior acumulado se sitúa en 987.754 toneladas, un 27,47 % más que en los siete primeros meses de 2025. Dentro de este apartado, sobresale especialmente el comportamiento de las exportaciones, que alcanzan las 594.714 toneladas, frente a las 359.026 del año anterior, lo que supone un crecimiento del 65,65%.

Estos datos refuerzan el papel del Puerto de Alicante como plataforma para la salida de productos y mercancías hacia los mercados internacionales.

Los graneles líquidos presentan uno de los mayores incrementos porcentuales del periodo, con 51.963 toneladas acumuladas, un 63,84 % más que en 2025. Por su parte, los graneles sólidos alcanzan las 774.727 toneladas, con un crecimiento del 3,59 %, mientras que los graneles sólidos gestionados mediante instalaciones especiales aumentan un 12,80 %.

Acumulación de contenedores en el Puerto de Alicante. / INFORMACION

El tráfico ro-ro, el de los camiones que se transportan en barco con sus respectivas mercancías, también mantiene una evolución favorable, con 60.988 toneladas, un 26,01 % más que el año anterior.

El crecimiento de la actividad se refleja asimismo en el número de vehículos vinculados al tráfico portuario, que alcanza las 58.586 unidades, un 43,28 % más que en 2025. En el ámbito de la mercancía, el tráfico ro-ro y las operaciones vinculadas a vehículos continúan contribuyendo a diversificar la actividad del recinto.

El tonelaje bruto de los buques que han operado en el puerto se incrementa un 13,24 % reflejando la presencia de embarcaciones de mayor capacidad.

El tráfico de pasajeros alcanza 239.596 viajeros acumulados hasta julio, un 11,72 % más que en el mismo periodo de 2025. El comportamiento de los cruceros resulta especialmente relevante, con 158.853 pasajeros, un crecimiento del 25,46%, y 53 escalas, frente a las 51 registradas hasta julio del año anterior.

Grúas de carga y descarga en el Puerto de Alicante. / INFORMACION

El conjunto de indicadores confirma una evolución favorable de la actividad portuaria en Alicante durante 2026. El crecimiento del tráfico total de mercancías, el fuerte avance de los contenedores, el incremento de las exportaciones y la evolución positiva del tráfico ro-ro y de los cruceros muestran una actividad cada vez más diversificada.

La Autoridad Portuaria de Alicante continúa trabajando para consolidar estas tendencias y reforzar la competitividad del puerto, potenciando su capacidad como infraestructura estratégica para la actividad económica, logística y comercial de la provincia y su área de influencia.

En términos acumulados, el Puerto de Alicante ha movido hasta julio un 26 % más de mercancías, un 33 % más de contenedores y un 66 % más de mercancía de exportación que en el mismo periodo de 2025, consolidando así una trayectoria de crecimiento en los principales indicadores de actividad.

Inversiones

Esta evolución se acompaña de una ambiciosa planificación de inversiones para los próximos años. Tal y como ya se informó, el Plan de Empresa 2027, definido tras las reuniones mantenidas con Puertos del Estado, establece la hoja de ruta para el desarrollo de las principales infraestructuras de Alicante. Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del muelle 19, con una inversión de 45 millones de euros; las actuaciones ferroviarias destinadas a reforzar la conexión con el Corredor Mediterráneo, dotadas con 13,6 millones; el desarrollo del Master Plan del Frente Litoral y la urbanización de Poniente, con 10,2 millones; la implantación del sistema OPS para el suministro eléctrico a los cruceros atracados, con 16 millones; el desarrollo del proyecto Smart Port, con 6 millones; así como la mejora del muelle 14 para cruceros y las actuaciones en el muelle 13.

En conjunto, la Autoridad Portuaria, como ya se dijo, prevé movilizar 241 millones de euros de inversión público-privada entre 2026 y 2030, afrontando esta nueva etapa desde una sólida posición financiera. Este esfuerzo inversor permitirá avanzar simultáneamente en capacidad, conectividad, sostenibilidad, digitalización y mejora de los servicios portuarios. El plan contempla, además, el fortalecimiento de la política de bonificaciones para favorecer el tráfico regular de contenedores, una medida orientada a atraer y consolidar nuevos tráficos y a reforzar la competitividad del Puerto de Alicante como nodo logístico estratégico del Mediterráneo.