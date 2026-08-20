Telecomunicación de Levante duplica su beneficio en el último año

Cara y cruz en el mundo empresarial. Mientras el grupo Verne solicitaba el concurso de acreedores y acababa en liquidación la pasada primavera -con la venta de su unidad productiva a la vasca Dominion-, su antigua filial Telecomunicación de Levante mejora cada vez más sus cifras y logra duplicar su beneficio en el último año.

Todo un contrasentido, si se tiene en cuenta que en su día los responsables de Verne justificaron el traspaso de esta compañía, ahora en manos del grupo Zener Encitel, para financiar sus planes de expansión internacional y su giro hacia el sector de las nuevas tecnologías, que veían con mucho más futuro.

Telecomunicación de Levante nació en el año 1979 en Novelda y se dedica a la ejecución de obras y la prestación de servicios para operadoras de telecomunicaciones. En la actualidad, trabaja casi en exclusiva para Telefónica.

Fue en el año 1991 cuando el empresario italiano Guglielmo Cecchin compró la firma con la intención de expandir sus negocios en España y acabó constituyendo el grupo Verne. Tras más de tres décadas, en los que Telecomunicación de Levante se benefició del boom de la fibra óptica y todas las infraestructuras necesarias para el despegue de internet, en 2022 la familia Cecchin decidió desprenderse de la compañía para financiar sus planes de expansión y centrarse en otras actividades que consideraban más lucrativas, como la ciberseguridad.

Caminos divergentes

Desde entonces, la evolución de las dos firmas ha sido muy distinta. El giro de Verne nunca llegó a cuajar y acabó solicitando el concurso de acreedores y su liquidación, tras vender la unidad productiva a Dominion.

Por su parte, Telecomunicación de Levante pasó de cerrar el año 2022 con una facturación de 50,3 millones y unas pérdidas de 494.952 euros, a registrar unos ingresos de 71,8 millones de euros y un beneficio neto de 1,4 millones el pasado ejercicio. Se trata de unas ganancias que duplican las de 2024, cuando consiguió 715.694 euros.

Eso sí, una mejora del resultado que la firma consigue, sobre todo, gracias a la caída de los gastos de personal, tras reducir considerablemente su plantilla, que ha pasado de una media de 763 trabajadores en 2024 a 634 el pasado año.

El grupo Zener es un conglomerado de sociedades dedicadas a las infraestructuras de telecomunicaciones, las energías renovables y las alarmas y la seguridad. Cuenta con una quincena de participadas, entre las que se incluyen varias en el extranjero, en concreto en Chile, Alemania, Países Bajos, Portugal, Italia y Perú, según la información que se recoge en las cuentas que Telecomunicación de Levante ha depositado en el Registro Mercantil.