Torrevieja y Orihuela son los municipios turísticos donde más viviendas se venden de toda España

La Costa Blanca se consolida como el gran motor del turismo residencial en España, con Torrevieja y Orihuela como puntas de lanza. Los dos grandes municipios de la Vega Baja lideraron el año pasado la compraventa de viviendas en la costa española, muy por delante de otros destinos competidores, como Marbella o Estepona, en Málaga, y también por delante de los grandes núcleos vacacionales de Baleares o Canarias, como sería el caso de San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas.

Así lo recoge el informe Vivienda en Costa 2026 elaborado por la tasadora Tinsa, que también se hace eco del problema de accesibilidad que existe en muchas de estas poblaciones costeras, donde la demanda turística eleva los precios de las casas por encima de lo que pueden permitirse la población local.

El documento señala que, sin contar los datos de las respectivas capitales para no distorsionar, los municipios de la costa alicantina registraron el mayor volumen de viviendas vendidas de todo el país, con un total de 31.307 operaciones; muy por encima de las contabilizadas en la costa malagueña, que sumaron 22.908; en Barcelona, con 15.504; Cádiz (12.493); Murcia (11.717); Baleares (10.331); o Tenerife (10.418).

Municipios

Si se desciende a nivel municipal, fueron Torrevieja y Orihuela, las que encabezan la clasificación y a bastante distancia del resto. En el caso de la primera, la ciudad salinera registró 6.913 compraventas de viviendas, y eso a pesar de que el mercado cayó un 4,8 %, según Tinsa.

Una urbanización en Torrevieja. / AXEL ALVAREZ

Ninguna otra población costera española que no sea capital de provincia se le acerca, pero es que, si se incluyeran éstas, sólo Barcelona (17.326), Valencia (10.383) y Alicante (7.014) quedarían por encima.

Por su parte, Orihuela ocupa la segunda posición con 4.992 casas vendidas, lo que también supone un descenso del 7,5 % sobre el ejercicio anterior. Aun así, la capital de la Vega Baja supera sin problemas a Marbella (4.407), Gijón (3.778), Cartagena (3.759), Elche (3.611) y Estepona (3.475).

También contabiliza más operaciones que Mijas (3.197), Roquetas de Mar, en Almería (2.828) o Algeciras, en Cádiz (2.202). O más que cualquiera de los grandes destinos vacacionales de las islas, como San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas, que solo registra 1.110 ventas; o Arona, en Tenerife, con 1.621.

Dentro de la provincia, destacan también las cifras que presentan Benidorm, con 2.174 propiedades vendidas; Dénia, con 1967; Santa Pola, con 1.927; Pilar de la Horadada, con 1.329; o Guardamar del Segura, con 1.377.

El peaje de vivir en la costa

Más allá del volumen de compraventas, el informe también analiza la evolución de los precios y el sobrecoste que supone para los compradores adquirir un inmueble en una de estas poblaciones, debido a la competencia de la demanda turística. Así, mientras que la tasadora sitúa en 1.902 euros el valor del metro cuadrado en el conjunto de la provincia, en los municipios de costa se sitúa en 2.201, es decir, un 16 % más.

Pero si se analizan exclusivamente las viviendas destinadas al mercado vacacional, la cifra se dispara aún más, hasta los 3.500 euros. El problema es que en muchas de estas poblaciones el peso de la demanda turística ya es de tal calibre que resulta imposible diferenciar entre el producto destinado a primera residencia -el que demanda la población local- y el de segunda residencia, según señalan los autores del informe.

Una panorámica de la costa de Orihuela. / TONY SEVILLA

La consecuencia es que en la mayoría de estos municipios los precios se ajustan al poder adquisitivo de los compradores foráneos y no al de las familias autóctonas, lo que ha derivado en un grave problema de accesibilidad.

La propia Tinsa ha calculado el esfuerzo que supone en estos momentos comprar una casa en cualquiera de estas poblaciones para un hogar medio de la zona, con resultados más que preocupantes. En siete de los 16 municipios analizados en la provincia la cuota de la hipoteca se lleva ya más de la mitad de todos los ingresos del núcleo familiar.

En concreto, en la propia Torrevieja ya es necesario destinar el 50 % de la renta; en Altea asciende al 54 %; en Dénia, al 55 %; y en Benidorm, al 59 %. Igualmente, las familias de Calp que quieran comprar casa deberán guardar el 60 % de su renta mensual; en Teulada es el 64 %; y la peor parte se la llevan en Xàbia, donde la letra se llevaría el 69 % del sueldo.

Una situación para la que Tinsa no ve una solución a corto plazo y que está provocando una expulsión de la población local de estos municipios hacia las zonas de interior.