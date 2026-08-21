Los hoteles de la Costa Blanca facturaron más de cinco millones diarios en julio

A pesar de algunas señales de alarma, como el descenso de la clientela nacional, los hoteles de la provincia atraviesan su mejor momento. El tirón del turismo extranjero, unido a la subida que han experimentado las tarifas medias y al propio crecimiento de la planta hotelera llevará al sector a un nuevo récord de facturación este verano.

A falta de conocer los datos de agosto, el mes de julio ya arroja unos resultados más que notables: el conjunto de establecimientos de la provincia ingresó más de cinco millones de euros cada día, únicamente con lo que cobraron por el alojamiento, sin tener en cuenta las ventas por restauración y otros servicios, lo que supone un aumento del 8,4 % sobre las cifras del año pasado. En total, 155 millones de euros en el conjunto del mes, según se deduce de los datos de ocupación y rentabilidad económica publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una mejora que no es baladí y que se traduce, por ejemplo, en la creación de 767 nuevos empleos con respecto a las cifras de 2025, lo que significa que los hoteles alicantinos ya dan trabajo a una media de 12.854 profesionales a lo largo del mes.

Las causas

Los motivos que justifican esta mejora son, por un lado, el aumento de la ocupación que se ha registrado, que alcanzó al 82 % de las habitaciones disponibles, casi dos puntos más que hace un año, con picos del 89,9 % en la ciudad de Alicante (cinco puntos más) o del 85,1 % en Benidorm (1,8 puntos más).

Lo cierto es que, aunque la cifra global de clientes no creció significativamente (fueron 562.295 viajeros, sólo 1.980 más), las pernoctaciones, es decir, el número de noches contratadas sí aumentó más. Fueron 2.245.681, casi 75.000 más que en julio del año pasado.

Piscina de un hotel en Benidorm. / David Revenga

Eso sí, los datos del INE corroboran la alerta lanzada hace unos días por la patronal hotelera Hosbec sobre los signos de debilidad que muestra el mercado nacional, que apenas aportó una décima parte de ese crecimiento.

Junto con la mayor contratación, otro de los factores que explican el buen momento del sector es el mayor ingreso por habitación. La tarifa media diaria que aplicaron los hoteles alicantinos el mes pasado rozó los 150 euros, la más elevada para este mes de toda la serie histórica (en agosto se superan los 160) y que sitúa la provincia como la séptima con los hoteles más caros. No obstante, aún quedan lejos de los más de 200 euros que fijan los establecimientos de Guipúzcoa (230), Baleares (213) o Málaga (204)

Si se descuentan las vacantes que se produjeron, los ingresos efectivos por habitación disponible en la Costa Blanca, lo que en el sector se conoce como RevPar, alcanzaron los 122 euros, un 6,15 % más que el año anterior. Una cifra ligeramente por debajo del aumento contabilizado a nivel nacional, que fue del 6,57 %.

Eso sí, con notables diferencias en función de los destinos. Por ejemplo, los hoteles que más facturaron por habitación fueron los de Alicante, con 134 euros de media y una mejora del 13 % sobre el año pasado. Por su parte, en Benidorm el ingreso medio fue de 129,29 euros, solo un 5,39 % más.

Más hoteles

Pero, además de vender más noches y hacerlo a un precio más caro, el aumento global de facturación también viene dado por el incremento que se ha registrado en el último año en la planta hotelera. Según el INE, este julio había en funcionamiento 674 hoteles en la provincia de todo tipo de categorías, 64 más que hace un año. Un aumento en parte relacionado con las limitaciones a los apartamentos turísticos, que han llevado a muchos propietarios a explotarlos como pensiones u hostales.

Varios turistas descargan sus maletas a su llegada a un hotel de Benidorm. / DAVID REVENGA

En cualquier caso, esto ha elevado el número de habitaciones disponibles desde las 40.331 hasta las 41.210, es decir, un incremento de 879. Más de la mitad de ellas se concentran en Benidorm, que por sí sola cuenta con más de 22.000 habitaciones en sus 141 hoteles abiertos al público.

A pesar de esta buena evolución, desde Hosbec ya han apuntado su intención de analizar lo que está ocurriendo con la clientela nacional, ya que consideran que sigue siendo clave para la buena marcha del negocio, a pesar de que, hasta la fecha, el turista internacional haya compensado esta debilidad. A los empresarios no se les escapa que una parte de este aumento de viajeros extranjeros se debe a los conflictos bélicos en Oriente Próximo, que han desviado parte de la demanda. Es decir, que son turistas prestados por los que habrá que luchar en el futuro.