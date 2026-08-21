¿Quieres una casa con piscina? Esto es lo que tendrás que pagar en Alicante

Probablemente, más de uno la habrá echado en falta este verano. En especial, si hay niños en casa a los que entretener y refrescar. Disponer de una piscina propia en casa o en la urbanización supone toda una comodidad, que resulta especialmente apreciada en veranos como el actual, en el que las olas de calor se suceden unas detrás de otras.

Pero, como suele ocurrir, los lujos se pagan y, en este caso, con mucho dinero. Según el análisis realizado por Idealista, las viviendas con piscina a la venta en Alicante cuestan de media un 76 % más que las que no disponen de esta dotación. Un sobrecoste más que considerable, sobre todo si se tiene en cuenta el nivel que han alcanzado los precios en el mercado inmobiliario de la capital de la provincia, donde un piso de 80 metros cuadrados normal ya alcanza un valor de más de 216.000 euros.

Además, en el caso de Alicante este sobre coste es mayor al que se paga en el conjunto del país, donde las casas que incluyen piscina también resultan más caras, aunque algo menos: un 62 % más que la media.

La piscina de una urbanización en Alicante. / PILAR CORTES

Claro está que, siempre hay quien lo tiene peor. Así, Barcelona es la capital en la que la diferencia entre los pisos que se venden con piscina frente a los que no es mayor, ya que su precio es un 242 % superior. Le siguen las diferencias de precio de Teruel (215 %), Tarragona (148 %), Bilbao (130 %) y Lleida (114 %). Con un sobreprecio inferior al doble se encuentran Cuenca (97 %), León (92 %), Zaragoza (89 %) y Valencia (87 %).

El ranking por encima del 50 % de sobrecoste se completa con las ciudades de Pamplona (83 %), A Coruña (82 %), Palma y Huesca (80 % en ambos casos), Melilla (79 %), Córdoba (77 %), Alicante y Málaga (76 % en ambos casos), Cáceres (71 %), Jaén (68 %), Badajoz (66 %), Santander (59 %), Santa Cruz de Tenerife (58 %), Almería (56 %) y Toledo (50 %).

La diferencia es mucho menor en Madrid, donde las viviendas que están en el mercado con piscina son, de media, solo un 38 % más caras que las que no la tienen. Un hecho que el portal relaciona con la capacidad que ha tenido Madrid en los últimos años de crear nuevos desarrollos urbanísticos con zonas comunes en las que se incluye la piscina.

La oferta

Pero, ¿cuántas viviendas se ofrecen en el mercado con esta comodidad? Pues, en este caso, quienes busquen casa en Alicante están de enhorabuena, ya que se trata de la capital de provincia donde un mayor número de anuncios incorporan esta dotación: el 29 % del total.

Le siguen Palma (21 %), Málaga (16 %), Almería (16 %), Ciudad Real (15 %), Madrid (14 %), Ávila (13 %), Logroño (12 %), Toledo (11 %), Murcia (11 %), Sevilla y Huesca (ambas con el 9 %). Valencia cuenta con el 7 %, Santa Cruz de Tenerife con el 6 % y Barcelona el 5 %.

Varias personas se refrescan en una piscina particular en Alicante. / PILAR CORTÉS

En este sentido, cabe señalar que en el conjunto de la provincia existen 132.495 piscinas descubiertas registradas, según los datos anuales de la Dirección General del Catastro. Son 1.682 más que el año pasado, cuando el registro contabilizaba 130.813, lo que significa que cada día se construyen casi cinco piscinas diarias.

Xàbia es el municipio de la provincia con más piscinas descubiertas, con un total de 9.317 en 2026; seguida por Elche, con 8.454; Orihuela, con 7.375; y Dénia, con 5.175.