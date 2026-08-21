De red de pesca a envase: el Consell impulsa un proyecto para convertir las mallas usadas en productos industriales

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo financia a través de Ivace+i Innovación un proyecto destinado a la recuperación y valorización de redes de pesca con el objetivo de transformarlas en nuevos productos industriales sostenibles y de alto valor añadido en sectores como el del nylon, los envases, la agricultura o la automoción. Se trata de una iniciativa que busca dar respuesta al problema de las redes en desuso del sector pesquero, incluido el de la provincia de Alicante, que recientemente ha temido que cambiar mallas para adaptarse a las exigencias de la Unión Europea (UE).

La iniciativa, denominada ‘Redes4Value’, se centra en las redes de poliamida, un tipo de plástico o fibra sintética con gran potencial para el reciclado químico. De hecho, su estructura química permite recuperar los monómeros, como la caprolactama, que es la pieza fundamental de este material para fabricar nuevos componentes con propiedades idénticas a las del material original, manteniendo así una calidad de materia prima virgen.

Un pescador reparando redes en el puerto de Santa Pola. / AXEL ALVAREZ

El proyecto reúne a un consorcio coordinado por el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), en el que también participan UBE, Ziknes y la Universidad de València. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo económico que brinda la Unión Europea a través del programa FEDER Comunidad Valenciana.

A través de este desarrollo, las entidades que cooperan en su ejecución pretenden contribuir a cerrar el ciclo de vida de las poliamidas y reducir así la contaminación marina mediante soluciones innovadoras aplicables a la industria.

Las poliamidas recicladas están pensadas para introducirse sectores como el embalaje, la agricultura, la automoción o la impresión 3D. Empresas como UBE ya analizan su comercialización y Ziknes adapta sus equipos para validar piezas de gran formato. Las primeras aplicaciones podrían incluir envases, cubiertas agrícolas, componentes de automoción y demostradores 3D de gran tamaño.

Experimentación en laboratorio dentro del proyecto. / INFORMACION

De esta manera, “estas soluciones no solo reducen la dependencia de materias primas vírgenes, sino que también abren nuevas oportunidades para la industria en términos de sostenibilidad y economía circular”, ha explicado la investigadora en Reciclado Químico en AIMPLAS, Nairim Torrealba.

‘Redes4Value’ avanza en técnicas como la despolimerización hidrotérmica, la solvólisis con líquidos iónicos y la extrusión reactiva, además de evaluar la viabilidad y el impacto ambiental de sus procesos. Uno de los mayores desafíos es tratar redes muy degradadas y con una gran cantidad de impurezas, pero los resultados son muy prometedores.

La colaboración con la marca Sea2See ha sido clave, ya que permite disponer de redes recuperadas en Ghana desde 2019, lo que ayuda a estructurar la cadena de valor circular y validar los procesos con material real. “Sin estas redes sería imposible avanzar”, ha destacado Torrealba.

Materiales resultantes de la experimentación. / INFORMACION

El proyecto cuenta con AIMPLAS como responsable de las tareas de reciclado químico y UBE en la parte de escalado, es decir, un proceso a nivel de laboratorio que supone la recuperación de monómeros a gran escala. UBE también lleva a cabo la repolimerización, proceso que consiste en volver a unir los monómeros recuperados para formar otros nuevos. Por ejemplo, si se recuperan redes de pesca, la repolimerización las transforma otra vez en nylon usable, con propiedades muy similares al material original.

Por su parte, Ziknes se encarga de la validación en impresión 3D del material obtenido y el grupo MATS de la Universidad de València (MATS-UV) de los estudios de solvólisis, proceso químico para descomponer materiales usando un disolvente, y cinética, materia que estudia la velocidad a la que ocurre una reacción y cómo factores como temperatura, presión, concentración o tipo de disolvente la afectan.

Descomposición

En definitiva, el equipo de investigadores está estudiando cómo descomponer el polímero de las redes de pesca con un disolvente para recuperar monómeros, al tiempo que aplica la cinética para estudiar la velocidad y condiciones óptimas de esa reacción. “Nuestro objetivo es consolidar una línea de reciclado químico que pueda aplicarse a residuos complejos y demostrar que es una solución real y necesaria”, ha concluido Torrealba.

‘Redes4Valencia’ se alinea íntegramente con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado (CEIE) en Economía Circular, que apuesta por la “reducción y valorización más eficiente de los residuos”. La iniciativa también se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana, que coordina la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, dirigida por Marián Cano.