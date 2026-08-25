El coste de ser autónomo en Alicante: 112 euros diarios solo por levantar la persiana

Ser autónomo no resulta fácil y, sobre todo, no es nada barato. El simple hecho de levantar la persiana supone un coste medio mensual de unos 2.700 euros mensuales para un pequeño negocio que tenga su sede en Alicante y que esté de alquiler. O, lo que es lo mismo, la friolera de 112 euros diarios.

Así lo asegura, al menos, un estudio realizado por UPTA, que ha analizado los costes estructurales que deben soportar estos profesionales por el simple hecho de desarrollar su actividad, con independencia de la facturación y, sobre todo, el beneficio que consiga.

El supuesto utilizado es el de un autónomo persona física, sin trabajadores asalariados, con un local comercial alquilado y abierto una media de 5,5 días a la semana. Para realizar el cálculo, UPTA ha tomado como referencia una serie de gastos habituales asociados al mantenimiento de la actividad.

En el caso de Alicante, la organización estima en 2.680 euros los costes mensuales, lo que se traduce en 32.160 euros al año. Si se tiene en cuenta que los días de actividad real son 286, esto supone un gasto estructural de 112 euros diarios.

Una tienda de discos. / Pilar Cortés

Se trata de una cifra ligeramente inferior a la media nacional, que UPTA calcula en 125 euros, debido a que los alquileres en la provincia están algo más baratos que la media.

Desde la organización recalcan que esta cifra es independiente de la facturación o la renta que logre el trabajador con su actividad, sino que representa exclusivamente el coste necesario para poder desarrollar su actividad.

El alquiler absorbe casi la mitad

En este sentido, el alquiler utilizado como referencia -1.200 euros mensuales en Alicante- suma 14.400 euros al año y representa casi la mitad de todos los costes incluidos en el supuesto. Alquiler, cotización al RETA y electricidad suman conjuntamente 21.000 euros anuales, cerca del 65% del coste estructural total.

A estos gastos se añaden comunicaciones, gestoría, seguros, servicios bancarios y digitales, mantenimiento, limpieza, seguridad, tasas y otros costes necesarios para mantener la actividad.

La dimensión de la cifra resulta todavía más significativa porque el supuesto analizado corresponde a un autónomo sin trabajadores asalariados.

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"Antes de hablar de cuánto gana o cuánto factura un autónomo tenemos que explicar cuánto le cuesta trabajar. Con una apertura media de cinco días y medio a la semana, un pequeño negocio en España soporta unos 125 euros de costes por cada jornada que levanta la persiana (112 en Alicante)", denuncia el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

"Cada mañana hay que empezar cubriendo esos costes antes de generar renta para uno mismo. Ese es el verdadero punto de partida económico de miles de pequeños negocios de nuestro país”, concluye Abad.

En la provincia de Alicante hay 154.085 profesionales dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, lo que equivale al 19,6 % del total de cotizantes. El comercio minorista es la actividad que más autónomos acumula, con 31.244; seguida por la construcción, con 20.614; y la hostelería, donde se emplean otros 17.072.

También son destacables los 14.719 ocupados en servicios profesionales, como asesorías, bufetes de abogados y otras profesiones liberales, o los 13.756 de otro tipo de servicios personales, como las peluquerías.