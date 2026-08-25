La oferta de pisos compartidos aumenta un 20 % en Alicante y contiene los precios

Mientras la oferta de pisos de alquiler se reduce, cada vez se ofertan más habitaciones en el mercado. Una fórmula tradicionalmente destinada a estudiantes y jóvenes en sus primeros años de carrera profesional, pero que cada vez se extiende más ante los precios disparatados que han alcanzado los arrendamientos.

De esta forma, solo en el último año el número de anuncios de ese tipo en la ciudad de Alicante se ha disparado un 20 %, según un estudio realizado por Idealista. Una tendencia que, además, se reproduce en la mayoría de capitales españolas, donde destacan los incrementos de oferta detectados en Valencia (52%), Ourense (51%), Segovia (49%), Pontevedra (48%) y León (43%). Entre los grandes mercados también crece la oferta en Madrid (17%) y Sevilla (13%).

Entre las causas de este auge también hay que apuntar la mayor rentabilidad que los dueños consiguen con esta fórmula -que también permite esquivar las limitaciones de precios de la Ley de Vivienda-, aunque en otras ocasiones es la necesidad lo que lleva a algunas familias a buscar un inquilino para alguna de las estancias de su casa.

En cualquier caso, que aumente la oferta no significa que también lo haga la demanda. De hecho, uno de los aspectos que más llama la atención del estudio de Idealista es que la cifra de interesados en este tipo de anuncios en su plataforma ha caído un 5 % en Alicante en el último año.

Dos hombres en un piso compartido en Alicante. / Pilar Cortés

La buena noticia es que, al aumentar las habitaciones disponibles y haber menos candidatos a ocuparlas, los precios se han moderado y apenas han subido un 3 % en este tiempo. De esta forma, en Alicante el precio medio de una habitación en un piso compartido se sitúa en estos momentos en los 372 euros, bastante por debajo de la media nacional, que alcanza los 425 euros.

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Palma y Madrid (550 euros en ambos casos), San Sebastián (500 euros), Bilbao y Málaga (450 euros). Con 400 euros o más se encuentran también Pamplona (440 euros), Santa Cruz de Tenerife (430 euros), Vitoria (420 euros), Ceuta (415 euros), Las Palmas de Gran Canaria y Girona (407 euros en ambos casos). En el extremo opuesto se encuentran Jaén y Badajoz, con 250 euros, seguidas por Cáceres (260 euros) y Ciudad Real (270 euros).

Menos coste para los estudiantes

Esta contención de precios se traduce incluso en una caída en el coste de las habitaciones destinadas específicamente a estudiantes universitarios, según los datos de otra plataforma, Housing Anywhere, especializada en este tipo de oferta. De hecho, según este segundo informe, Alicante encabeza las bajadas en este tipo de inmuebles, con una reducción interanual del 5,6%, situando el alquiler de sus habitaciones amuebladas en 378 euros. Una tendencia que también se registra en Granada, con un descenso del 2,9 %, que sitúa el alquiler medio en 333 euros por cuarto, el más barato de los analizados por esta plataforma.

Una joven mira la oferta de una inmobiliaria en Alicante. / Héctor Fuentes

Eso sí, no todas las ciudades estudiadas registran la misma evolución. Durante el segundo trimestre de 2026, el precio del alquiler de las habitaciones experimentó su mayor incremento en Málaga, con una variación interanual del 10 %. Alquilar una habitación amueblada en la ciudad andaluza ahora cuesta 550 euros. Por su parte, Barcelona registra el alquiler más elevado del país (650 euros), tras mostrar un crecimiento del 8,3 %.

Madrid, con un incremento del 3,4 %, alcanza los 600 euros mensuales por una habitación amueblada. En el norte, Bilbao sigue una tendencia similar con un aumento del 5,2%, lo que sitúa el coste medio de sus habitaciones en 553 euros.

En cualquier caso, el portal también deja claro que la opción de compartir resulta mucho más barata que buscar un estudio para vivir solo, otra alternativa que suele barajarse y donde el coste se dispara por encima de los 1.000 euros mensuales.