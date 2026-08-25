La patronal de Alicante reclama una conexión aérea con EE UU tras recuperar Valencia sus vuelos con Nueva York

La Comunidad Valenciana ha recuperado la conexión aérea con Nueva York. Ha sido a través de la compañía United Airlines, que enlazará la ciudad norteamericana con el aeropuerto de Valencia con una frecuencia de tres vuelos semanales. El anuncio ha sido bien recibido, en líneas generales, por el empresariado alicantino, que considera que esta conexión beneficiará los intereses económicos, principalmente turísticos, de la provincia, aunque advirtiendo de que no por ello dejará de reivindicar también un enlace de EEUU con el aeropuerto Alicante-Elche. Algo, esto último, que desde la asociación de promotores inmobiliarios Provia entienden que se complica con la apertura de la línea entre Nueva York y Valencia, señalando que hubiese sido más adecuado repartir las frecuencias entre los dos aeropuertos.

El aeropuerto de Valencia vuelve a contar con una conexión directa con Nueva York, un enlace que ya había tenido, pero que acabó perdiendo años atrás. El anuncio por parte de United Airlines ha sido valorado de forma muy positiva por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien señala que esta nueva ruta aérea culmina el trabajo desarrollado para reforzar la conectividad internacional del destino y abrir nuevas oportunidades en uno de los mercados emisores de largo radio con mayor potencial. "Se trata de una excelente noticia para la Comunidad Valenciana y para el conjunto del sector turístico", ha aseverado.

Vista exterior del aeropuerto de Valencia, que ha recuperado sus vuelos con Nueva York. / INFORMACION

El anuncio se produce en un contexto en el que, cabe recordar, desde la provincia alicantina se ha venido reivindicando precisamente desde hace años una conexión de Estados Unidos con el aeropuerto Alicante-Elche, con lo que el hecho de que Valencia lo haya conseguido antes podría interpretarse como un contratiempo para estas aspiraciones.

Sin embargo, desde la confederación empresarial CEV Alicante, su presidente, César Quintanilla, indica "que la Comunidad Valenciana esté conectada con vuelos directos con Estados Unidos, su economía y lo que representa es una buena noticia". Respecto a que haya ido a Valencia, señala que "entendemos que es un primer paso, pero el segundo es que haya un vuelo directo también a Alicante por la capacidad del aeropuerto y la capacidad turística y económica de la provincia".

Viajeros en el aeropuerto Alicante-Elche. / ALEX DOMINGUEZ

Por su parte, el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Alfredo Millá, se pronuncia en parecidos términos, señalando que, "a bote pronto, lo que podemos decir es que se trata de la decisión de una compañía privada, y que es una buena noticia para la Comunidad de la que, sin duda, se va a beneficiar la provincia de Alicante". Y añade que, "si la conexión tiene éxito, no va a afectar a que haya más líneas con Estados Unidos", en referencia al aeropuerto Alicante-Elche.

En lo que respecta al sector turístico, al que más pueden beneficiar estas conexiones, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, señala que los vuelos con Nueva York son un objetivo por el que vienen trabajando desde hace años, y que "a efectos empresariales, el que vaya a Valencia va a tener casi la misma repercusión que si viniese a Alicante. Lo importante es que tengamos vuelos directos, porque los aeropuertos están interconectados y no hay tantas distancias".

Aviones en la pista del aeropuerto Alicante-Elche. / Alex Dominguez

En la misma línea que el director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, quien indica que "lo que hay que hacer a partir de ahora es trabajar para que la provincia de Alicante pueda aprovecharse de la conexión de Nueva York con el aeropuerto de Valencia, al igual que estamos haciendo con la canadiense de Montreal". También afirma que Valencia no le ha quitado la línea a Alicante, sobre la base de que entiende que "ambas serían perfectamente compatibles. De hecho, vamos a seguir trabajando para que el aeropuerto Alicante-Elche tenga su propio enlace con Estados Unidos".

La entidad que opina que la apertura de la línea con Valencia puede complicar que Alicante tenga la suya es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia (Provia), dado que, según destaca su secretario general, Jesualdo Ros, "es muy difícil que una misma comunidad autónoma tenga dos enlaces con el país norteamericano".

Volumen

Para esta asociación, habría sido mejor para el conjunto de la Comunidad repartir las tres frecuencias anunciadas, dos de ellas en Valencia y otra en Alicante. Una propuesta que, para Ros, tiene bastante lógica por cuatro razones. Primero, por el volumen y demanda real, "teniendo en cuenta que el aeropuerto Alicante-Elche cerró 2025 con casi 20 millones de pasajeros y es el quinto de España y el principal de la Comunidad por tráfico y conexiones internacionales".

En segundo lugar, añade, por el mercado residencial alicantino, de mayor nivel. "Buena parte de la compra de vivienda de mayor valor por parte de extranjeros se concentra en la Costa Blanca, por lo que una conexión directa con Nueva York acercaría ese mercado al principal destino internacional", asevera.

También, en tercer lugar, por la vertebración territorial, sobre la base de que el reparto de vuelos "beneficiaría de forma más equilibrada a toda la Comunidad y tanto a la Costa Blanca norte como a la sur". Y en cuarto y último, por "el menor riesgo comercial, dado que incorporar a Alicante permitiría apoyar la ruta en una demanda internacional ya muy consolidada y ampliar su mercado potencial".

Con todo, y en referencia a estas reivindicaciones, desde la Generalitat han querido resaltar que la conexión con Valencia ha sido una decisión de la aerolínea que gestiona los vuelos.