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La patronal celebrará en Ceuta su próximo comité ejecutivo en apoyo de los empresarios locales

La CEOE secunda las movilizaciones del próximo 2 de septiembre para defender la "soberanía nacional"

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi / Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

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Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

La patronal CEOE ha anunciado que celebrará su próximo comité ejecutivo en Ceuta. Los empresarios trasladarán su cónclave mensual, que habitualmente tiene lugar en la sede central ubicada en Madrid, a la ciudad autónoma como medida de "apoyo, cercanía y compromiso con todos los ciudadanos ceutís", según han hecho público en un comunicado emitido este martes. Hasta allí viajarán el presidente de la entidad, Antonio Garamendi, así como los vicepresidentes y diversos líderes territoriales como reacción a la reciente crisis migratoria acaecida desde finales de julio en la frontera africana. La CEOE también ha hecho un llamamiento a secundar la manifestación prevista para el próximo miércoles 2 de septiembre en distintas ciudades españolas.

Los patronos españoles ya emitieron el pasado 3 de agosto un comunicado en "solidaridad" con Ceuta, pocos días después de que miles de migrantes irrumpieran en territorio español y al menos 142 de ellos muriera en el intento. La CEOE busca simbolizar ese apoyo al tejido empresarial ceutí trasladándo de manera excepcional su comité ejecutivo. Los empresarios consideran que la soberanía española de la ciudad autónoma "es innegociable", al igual que la de Melilla y reivindica que "forman parte de España y de la Unión Europea", según la nota divulgada este lunes.

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Fuente: El Periódico

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