Alicante recibirá seis cruceros con 9.527 pasajeros en solo doce días

La actividad crucerística en el Puerto de Alicante no para de crecer. Y como muestra, un botón. En cuestión de doce días, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, serán seis los cruceros que pasarán por la ciudad con 9.527 pasajeros a bordo. Unas escalas que no hacen otra cosa que consolidar un crecimiento de viajeros superior al 25 % en lo que va de año, lo que supone alrededor de 282.000.

Según la información facilitada por la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, la primera de las escalas previstas tendrá lugar el 28 de agosto y estará protagonizada por el crucero MSC Opera, de la compañía MSC Cruises y nacionalidad italiana, con 2.578 pasajeros. El 31 de agosto, por su parte, llegará el Carnival Freedom, de Carnival Cruise y nacionalidad estadounidense, en lo que será su primera escala histórica en el puerto alicantino. Se esperan 2.973 cruceristas a bordo.

Los cruceros están captando una gran cantidad de turistas para la provincia. / ALEX DOMINGUEZ

Ya en septiembre, el día 3, será el turno del Silver Ray, de la compañía Silveresa y también norteamericano, con 728 pasajeros, el cual repetirá escala el día 5. Cerrarán el ciclo el 7 de septiembre, de nuevo, el MSC Opera, y el día 8 el Náutica, de la compañía Oceania Cruisses y nacionalidad italiana, con 670 cruceristas.

Estas nuevas escalas no hacen otra cosa que contribuir al que va a ser otro año de récord a nivel de cruceros en Alicante, teniendo en cuenta que en estos momentos el número de pasajeros que han llegado al puerto ya es un 25 % superior al del mismo periodo del ejercicio anterior.

Evento ferial

La Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, por otro lado, estará presente, un año más, en Seatrade Cruise Med, uno de los principales encuentros profesionales de la industria internacional de cruceros, que reunirá en Las Palmas de Gran Canaria a representantes de las principales navieras, puertos, destinos, touroperadores, proveedores y profesionales del sector.

La participación volverá a tener un objetivo prioritario, como es promocionar Alicante y la Costa Blanca ante la industria internacional y, muy especialmente, generar nuevas oportunidades de visibilidad y negocio para las empresas y el destino en general.

Cruceristas transitando por Alicante este pasado mes de junio. / ALEX DOMINGUEZ

La asociación presentará las nuevas propuestas de rutas, excursiones y experiencias turísticas desarrolladas para ampliar y diversificar la oferta disponible para las navieras y touroperadores. Gastronomía, patrimonio, cultura, comercio, enoturismo, turismo activo y deportivo, ocio, tradiciones, artesanía y experiencias singulares forman parte de una oferta que pretende mostrar toda la diversidad que Alicante y la Costa Blanca pueden ofrecer al pasajero de cruceros.

Entre los proyectos que tendrán especial protagonismo se encuentra Alicante Costa Blanca Cruise Friendly, una de las iniciativas estratégicas de la asociación y una pieza fundamental del denominado “Modelo Alicante Costa Blanca”.

Cruise Friendly representa la apuesta por construir un destino preparado para recibir al crucerista desde una perspectiva integral, conectando la llegada al puerto con el comercio, la restauración, la cultura, el ocio, los servicios turísticos y las experiencias que ofrecen Alicante y el conjunto de la provincia.

Junto a Cruise Friendly, se presentarán los principales proyectos desarrollados por la asociación en materia de sostenibilidad, inteligencia turística, estudios de impacto económico y social, atención al crucerista, promoción de municipios, redistribución territorial de los flujos turísticos, innovación y colaboración público-privada.