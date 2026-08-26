La cadena alicantina de campings Alannia simplifica su estructura societaria mientras busca nuevas oportunidades en el mercado

El grupo francés ECG reorganiza la estructura societaria de Alannia un año después de quedarse con la cadena fundada por el Grupo Marjal. En concreto, los nuevos propietarios apuestan por reducir el número de filiales que formaban parte hasta ahora del grupo para ganar en eficacia y simplificar el reporte a la central del conglomerado, según explican sus responsables.

Así, Alannia Resorts SL ha ejecutado la fusión por absorción de hasta seis sociedades distintas con las que la firma operaba distintos establecimientos y negocios, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Se trata de MVP Camping España SL; Truman Trust SL; Alannia Costa Dorada SL; Alannia Els Prats SL, Alannia Salou SL y Alannia Tossa de Mar SL.

La firma culmina así la reorganización que supuso su traspaso de manos de Marjal y Corpfin a la multinacional francesa y que también implicó la separación entre la gestión de los campings -en manos de Alannia- y la propiedad de los mismos. En concreto, la operación supuso la venta de los establecimientos de Guardamar, Crevillent, Els Prats y Costa Dorada a la aseguradora Swiss Life, siguiendo el modelo que se aplica normalmente en el sector hotelero, donde la mayoría de cadenas alquilan los edificios que gestionan.

Uno de los establecimientos de Alannia en Alicante. / Áxel Álvarez

Al mismo tiempo, Alannia sigue en busca de nuevas oportunidades para ampliar la cadena mediante la adquisición de resorts de la competencia, según confirman desde la compañía que, eso sí, aseguran que no tienen un objetivo prefijado sobre el número de campings que quieren alcanzar. En cualquier caso, la intención es crecer hasta convertirse en uno de los operadores de referencia del mercado.

En este sentido, cabe recordar que la firma incorporó la pasada primavera dos establecimientos en Girona -en Pals y Blanes-, dentro de esta estrategia de crecer de forma no orgánica. Es decir, mediante adquisiciones, lo que permite ganar volumen de forma mucho más rápida que con el desarrollo de nuevos resorts, que siempre están sujetos a dificultades en su gestión urbanística.

Así, hace unos años, Alannia tuvo que desistir de un proyecto que había adquirido para construir un nuevo complejo en Murcia.

Historia

El origen de Alannia se remonta a 1997, cuando el Grupo Marjal, centrado hasta entonces en la promoción inmobiliaria, decidió diversificar su actividad y puso en marcha su primer camping en Guardamar. El éxito del establecimiento les llevaría a poner en marcha un segundo complejo en Crevillent y, más tarde, en 2018, a aliarse con el family office español Corpfin para crear una cadena y expandirla por la costa mediterránea.

De la mano de estos socios compraron tres nuevos establecimientos en diversos puntos de Tarragona, hasta que en julio del año pasado se conoció que ambos socios habían decidido vender la compañía a European Camping Group (ECG), el líder del sector a nivel europeo.