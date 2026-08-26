El calzado no levanta cabeza y tira hacia abajo de la producción industrial

El calzado sigue atravesando por su particular vía crucis, y eso está teniendo su reflejo en el comportamiento de la producción industrial, que se mantiene en cifras negativas. Y es que es el sector zapatero el que está tirando con mayor contundencia hacia abajo en términos productivos, con una caída interanual de nada menos que el 35,8 %, lo que evidencia la frágil situación en la que se encuentra debido a un consumo que no acaba de reactivarse. El textil también retrocede, aunque de forma mucho más discreta, concretamente del 6,6 %. Metal y electrónica, por contra, son los sectores que presentan los mejores números.

El Instituto Valenciano de Estadística (IVE) ha publicado los últimos índices de producción industrial, correspondientes al pasado mes de junio, apreciándose de nuevo un retroceso interanual, ligero eso sí, del 0,8 %. Con todo, lo que más llama la atención de estos datos es el desplome que está sufriendo el calzado, justo una de las industrias más relevantes de la provincia de Alicante. Y es que su índice ha caído un 35,8 %, en una secuencia que guarda una correlación íntima con otros indicadores que afectan a este sector, como es la reducción de las exportaciones.

El calzado no atraviesa por su mejor momento. / PILAR CORTES

Otro de los sectores industriales con peso propio en territorio alicantino es el textil, que también sufre un descenso en su producción, aunque de mucha menor entidad, al situarse en el 6,6 %. También hay caídas en los productos minerales no metálicos, entre los que se encuentra el mármol, en este caso del 4,6 %, y en el caucho y el plástico, de apenas un 0,4 %.

Por contra, la rama de actividad de material y equipos eléctricos, electrónicos, informáticos y ópticos mejora su producción un 14,7 % en términos interanuales, así como el material de transporte, en un 11 %. También la metalurgia y la fabricación de productos metálicos, en este caso en un 10 %. Otros que mejoran cifras son la madera, con un aumento del 8,7 %, al igual que el papel, el cartón y las artes gráficas, con un 2,6 %.

El textil es otro de los sectores que ha retrocedido en producción. / Juani Ruz

Lo que vuelven a poner de manifiesto estas cifras es que el calzado continúa sin levantar cabeza. Y eso algo que viene sucediendo prácticamente desde la pandemia, momento en el cual se paralizó casi por completo el consumo de artículos de moda, en una secuencia que, pese a mejorar posteriormente, no ha acabado de alcanzar los volúmenes anteriores a la crisis sanitaria. Dese entonces, los consumidores han decidido priorizar el ocio y los viajes, por encima de productos como los zapatos.

También hay otro elemento a tener en cuenta, como es el hecho de que el sector zapatero alicantino ha incrementado en los últimos tiempos la fabricación en países asiáticos buscando una mayor competitividad a nivel de precios, lo que evidentemente impacta en la producción industrial de la provincia.

Conflictos

Aparte de todo ello, hay que hacer referencia a la situación geopolítica que se vive a nivel internacional. Desde el sector se ha estado haciendo referencia a conflictos como el de la guerra entre Irán y EE UU, lo que ha generado inestabilidad en los mercados, encarecido los costes energéticos y empeorado las condiciones logísticas y de transporte por el cierre del Estrecho de Ormuz.

El conflicto, además, ha generado una parálisis en la actividad comercial del Golfo, un mercado en el que, resaltan desde el sector, las exportaciones de calzado españolas venían registrando una evolución muy positiva y donde numerosas empresas habían realizado una apuesta estratégica para consolidar su presencia.